Сафонов закрепился как основной вратарь "ПСЖ", считает Семин

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российскому вратарю Матвею Сафонову, выступающему за "Пари Сен-Жермен", доверяет вся линия обороны французского клуба, он закрепился как основной голкипер команды, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.
В среду "ПСЖ" на домашнем поле обыграл лондонский "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 5:2. Сафонов провел на поле весь матч и отразил три удара. Всего на его счету в текущем сезоне 14 игр (пять - на ноль). Россиянин вышел в стартовом составе парижан в десятой игре подряд.
11 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
10’ • Брадли Баркола
(Жуан Невеш)
40’ • Усман Дембеле
74’ • Витинья
86’ • Хвича Кварацхелия
(Вильям Пачо)
90’ • Хвича Кварацхелия
28’ • Мало Густо
57’ • Энцо Фернандес
«
"Великолепная победа, которая дала шанс "ПСЖ" пройти дальше. Отыграть три мяча достаточно сложно будет "Челси". Сафонов провел очень хороший матч. Великолепный. Но стоит отметить и всю команду тоже. Удачи в дальнейшем, мы болеем за "ПСЖ". Тем более что там игравший в нашей лиге Хвича Кварацхелия забил два мяча, сделал голевую передачу – фантастический результат. Сафонов получил уверенность, ему доверяет вся линия обороны, на сегодняшний день он явно основной вратарь, а дальше надо играть еще лучше", - сказал Семин.
"Будё-Глимт" с российским вратарем Никитой Хайкиным в среду дома обыграл португальский "Спортинг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0. Хайкин провел 11-й матч в основной части турнира и впервые сыграл на ноль. Во встрече со "Спортингом" он отразил три удара.
«
"Очень рад за наших вратарей. Никита Хайкин тоже провел отличный матч. Молодцы! Наша вратарская школа всегда была сильная, на высочайшем уровне. Начиная от Льва Ивановича Яшина", - отметил тренер.