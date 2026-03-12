Рейтинг@Mail.ru
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:31 12.03.2026 (обновлено: 12:39 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/semin-2080190550.html
Сафонов закрепился как основной вратарь "ПСЖ", считает Семин
2026-03-12T12:31:00+03:00
2026-03-12T12:39:00+03:00
футбол
спорт
юрий семин
никита хайкин
матвей сафонов
хвича кварацхелия
пари сен-жермен (псж)
лига чемпионов уефа
спорт, юрий семин, никита хайкин, матвей сафонов, хвича кварацхелия, пари сен-жермен (псж), лига чемпионов уефа, будё-глимт
Футбол, Спорт, Юрий Семин, Никита Хайкин, Матвей Сафонов, Хвича Кварацхелия, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Лига чемпионов УЕФА, Будё-Глимт
© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Соцсети вратаря
Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российскому вратарю Матвею Сафонову, выступающему за "Пари Сен-Жермен", доверяет вся линия обороны французского клуба, он закрепился как основной голкипер команды, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.
В среду "ПСЖ" на домашнем поле обыграл лондонский "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 5:2. Сафонов провел на поле весь матч и отразил три удара. Всего на его счету в текущем сезоне 14 игр (пять - на ноль). Россиянин вышел в стартовом составе парижан в десятой игре подряд.
Лига чемпионов УЕФА
11 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
ПСЖ
5 : 2
Челси
10‎’‎ • Брадли Баркола
(Жуан Невеш)
40‎’‎ • Усман Дембеле
74‎’‎ • Витинья
(Хвича Кварацхелия)
86‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Вильям Пачо)
90‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
28‎’‎ • Мало Густо
(Энцо Фернандес)
57‎’‎ • Энцо Фернандес
(Педру Нету)
«
"Великолепная победа, которая дала шанс "ПСЖ" пройти дальше. Отыграть три мяча достаточно сложно будет "Челси". Сафонов провел очень хороший матч. Великолепный. Но стоит отметить и всю команду тоже. Удачи в дальнейшем, мы болеем за "ПСЖ". Тем более что там игравший в нашей лиге Хвича Кварацхелия забил два мяча, сделал голевую передачу – фантастический результат. Сафонов получил уверенность, ему доверяет вся линия обороны, на сегодняшний день он явно основной вратарь, а дальше надо играть еще лучше", - сказал Семин.
"Будё-Глимт" с российским вратарем Никитой Хайкиным в среду дома обыграл португальский "Спортинг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0. Хайкин провел 11-й матч в основной части турнира и впервые сыграл на ноль. Во встрече со "Спортингом" он отразил три удара.
«
"Очень рад за наших вратарей. Никита Хайкин тоже провел отличный матч. Молодцы! Наша вратарская школа всегда была сильная, на высочайшем уровне. Начиная от Льва Ивановича Яшина", - отметил тренер.
"ПСЖ" Сафонова прибил "Челси", а "Реал" уничтожил "Сити". Такая любимая ЛЧ!
Вчера, 01:15
 
ФутболСпортЮрий СеминНикита ХайкинМатвей СафоновХвича КварацхелияПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026Будё-Глимт
 
