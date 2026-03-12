Хет-трик Вальверде принес "Реалу" победу над "Манчестер Сити" в плей-офф ЛЧ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Реал" дома обыграл английский "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Первым хет-триком в карьере отметился капитан команды Федерико Вальверде (20, 27, 42-я минуты). На 57-й минуте голкипер "Сити" Джанлуиджи Доннарумма отразил пенальти в исполнении Винисиуса Жуниора, который заработал его после фола итальянского вратаря.
11 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
20’ • Федерико Вальверде
27’ • Федерико Вальверде
42’ • Федерико Вальверде
(Браим Диас)
Команды пересекались в основном этапе турнира, тогда "горожане" обыграли "Реал" на выезде со счетом 2:1.
У "королевского клуба" матч из-за травм пропустили нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Джуд Беллингем. В эпизоде с первым голом Вальверде ассистировал вратарь Тибо Куртуа. Бельгиец стал единоличным лидером в истории Лиги чемпионов по количеству голевых пасов среди голкиперов (3).
В предыдущий раз "Реал" забивал три мяча в первом тайме матча плей-офф Лиги чемпионов в полуфинале сезона-2013/14 в ворота мюнхенской "Баварии".
Ответный матч пройдет 17 марта в Манчестере.
