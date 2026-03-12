"Сопутствующий ущерб". Чем пожертвуют США в войне с Ираном

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Конфликт на Ближнем Востоке дорого обошелся Западу. Пока ЕС и США судорожно ищут способы снизить подскочившие цены на энергоносители, дела российских производителей идут на лад. Однако ситуация крайне нестабильна, и главное — правильно воспользоваться моментом.

Что русскому хорошо

Глава ЕК подтвердила, что только за десять дней Евросоюзу пришлось выложить дополнительные три миллиарда евро за импорт ископаемого топлива. По ее оценкам, с начала конфликта газ подорожал на 27 процентов, нефть — на 50. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула: Евросоюз пока остается в уязвимом положении и зависит от поставок из "нестабильных регионов".

На фоне проблем на энергетическом рынке премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕК возобновить закупки в России. Министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил такой вариант, но фон дер Ляйен заявила, что это было бы стратегической ошибкой, и призвала придерживаться долгосрочной стратегии по отказу от российских энергоресурсов.

© AP Photo / U.S. Navy Запуск американской ракеты Tomahawk © AP Photo / U.S. Navy Запуск американской ракеты Tomahawk

По словам главы ЕК, Евросоюз может прибегнуть к другим вариантам. "Мы готовим различные варианты: более эффективное использование соглашений о закупке электроэнергии и контрактов на разницу цен, меры государственной помощи, изучение возможности субсидирования или ограничения цены на газ", — перечислила она.

Высокие цены могут стать инфляционным шоком для стран, зависимых от импорта нефти, отмечает руководитель аналитического центра Mind Money Игорь Исаев. Через Ормузский пролив проходило около 20 миллионов баррелей нефтепродуктов в день — примерно четверть мирового объема. Через него же шла существенная часть мировых потоков СПГ. Почти полная остановка судоходства в регионе вылилась в макроэкономическую проблему. В итоге и США, и Европе, и азиатским странам грозит новый виток инфляции.

В Штатах бензин уже обновил антирекорд за весь срок правления Дональда Трампа, сообщает Bloomberg. На фоне американских ударов по Ирану и обострения обстановки в Ормузском проливе Brent взлетела с 72 до 93 долларов за баррель, а на пике поднималась выше 119 долларов впервые с июня 2022-го. Сейчас рынок работает в режиме экстремальной волатильности, указывает Исаев. "Несмотря на коррекцию, Brent все еще на 20-30 процентов дороже средних значений последних месяцев, и сейчас идет переоценка рисков", — поясняет он.

В связи с этим Трамп объявил о решении снять санкции с нефти некоторых государств для контроля над ценами, не уточнив, каких именно.

Взять под контроль

В то же время, по данным Bloomberg, цены на российскую Urals обогнали эталонную Brent на индийском рынке. На пике котировки доходили до 103 долларов за баррель. "При заложенной в бюджетном правиле цене отсечения в 59 долларов такие цифры выглядят заманчиво и для нефтяных компаний, и для бюджета, но из-за высоких дисконтов на отечественную нефть получить полную прибыль может быть непросто", — говорит Исаев.

Владимир Путин призвал энергетические компании воспользоваться моментом и направить дополнительную экспортную выручку на сокращение задолженности перед банками, а также поручил правительству и ЦБ взять этот процесс под контроль. Президент предупредил: изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведет к новой устойчивой ценовой реальности.

"Текущий рост цен на энергоносители формирует для России окно возможностей, однако реализация преимуществ требует взвешенной политики и учета структурных ограничений. В частности, дополнительная экспортная выручка, направленная на снижение долговой нагрузки, способна улучшить инвестиционный климат в отечественном топливно-энергетическом комплексе. Благоприятный момент важно использовать и для модернизации инфраструктуры, а также для развития глубокой переработки", — указывает замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту организации "Опора России" Намер Ради.

В первую очередь дополнительная выручка позволит Москве сократить расходование бюджетных средств и резервов, отмечает старший консультант консалтинговой компании TRIADA Partners Александр Горушкин.

Однако структурных проблем — зависимости от сырьевого экспорта, технологических ограничений из-за санкций и сужения рынков сбыта — текущий рост цен не решает. "Дорогая нефть дает лишь временную передышку, позволяя правительству маневрировать между расходами в условиях, когда прогноз роста ВВП на 2026-й составляет около 1,3 процента, а военные и социальные обязательства остаются масштабными", — объясняет эксперт.

Окно возможностей

Однако рассчитывать на устойчиво высокие цены не стоит из-за фундаментального профицита на рынке, соглашаются эксперты.

Всплески обещают быть краткосрочными, поэтому дорогая нефть дает России лишь "тактическое окно", говорит Исаев. Так, США уже обратились к Израилю с просьбой больше не наносить удары по объектам энергетического сектора Ирана, особенно по нефтяной инфраструктуре. Есть вероятность, что интенсивность конфликта снизится, считают аналитики.

Тем не менее на фоне высокой неопределенности вилка цены нефти сейчас очень широкая, указывает Исаев. По его оценкам, наиболее вероятный диапазон на ближайшее время — 85-100 долларов за баррель. Дальше все будет зависеть от судоходства в Ормузском проливе и объемов добычи странами Персидского залива. Вместе с тем Вашингтон беспокоят столь высокие котировки, поэтому там будут стараться снизить ценовое давление как можно скорее.