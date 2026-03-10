https://ria.ru/20260310/ssha-2079809397.html
США попросили Израиль не наносить удары по энергосектору Ирана, пишут СМИ
США обратились к Израилю с просьбой больше не наносить удары по объектам энергетического сектора Ирана, особенно по нефтяной инфраструктуре, сообщает портал... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T22:25:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
США попросили Израиль не наносить удары по энергосектору Ирана, пишут СМИ
