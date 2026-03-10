Рейтинг@Mail.ru
США попросили Израиль не наносить удары по энергосектору Ирана, пишут СМИ
22:25 10.03.2026
США попросили Израиль не наносить удары по энергосектору Ирана, пишут СМИ
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. США обратились к Израилю с просьбой больше не наносить удары по объектам энергетического сектора Ирана, особенно по нефтяной инфраструктуре, сообщает портал Axios со ссылкой источники.
"По данным трех источников, знакомых с ситуацией, администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа в понедельник обратилась к Израилю с просьбой не наносить дальнейшие удары по объектам энергетического сектора Ирана, особенно по нефтяной инфраструктуре", - говорится в статье.
Как отмечает издание, это первый случай, когда США ограничили действия Израиля с момент начала операции против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреСШАИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
