Трамп снял с ряда стран санкции против нефтяного сектора

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о решении снять санкции с некоторых стран, касающиеся поставок нефти, для контроля над ценами.
«
"Мы снимаем ряд санкций, касающихся нефти, для снижения цен. У нас есть санкции в отношении некоторых стран, и мы собираемся их снять до тех пор, пока ситуация не наладится", — сказал Трамп.
О каких именно странах идет речь, он не уточнил. Хозяин Белого дома не исключил, что затем США могут не вернуть эти санкции обратно. При этом он назвал искусственным рост цен на нефть.
Трамп назвал хорошим состоявшийся накануне разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что диалог касательно Украины прошел в позитивном ключе. Он также отметил стремление российского лидера содействовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
В понедельник вечером помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин обсудил с американским коллегой обстановку на Ближнем Востоке, мирный процесс по Украине и Венесуэлу. Глава государства призвал к разрешению разногласий Вашингтона и Тегерана политико-дипломатическими средствами и положительно оценил посреднические усилия США по урегулированию конфликта на Украине. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. На фоне заявления американского лидера о скором завершении операции в Иране стоимость нефти скорректировалась до 90 долларов.
Накануне агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере на фоне роста цен на топливо.