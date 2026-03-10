Трамп снял с ряда стран санкции против нефтяного сектора

В понедельник вечером помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин обсудил с американским коллегой обстановку на Ближнем Востоке, мирный процесс по Украине и Венесуэлу. Глава государства призвал к разрешению разногласий Вашингтона и Тегерана политико-дипломатическими средствами и положительно оценил посреднические усилия США по урегулированию конфликта на Украине. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.