Трамп снял с ряда стран санкции против нефтяного сектора - РИА Новости, 10.03.2026
01:25 10.03.2026 (обновлено: 01:47 10.03.2026)
Трамп снял с ряда стран санкции против нефтяного сектора
Трамп снял с ряда стран санкции против нефтяного сектора
Президент США Дональд Трамп сообщил о решении снять санкции с некоторых стран, касающиеся поставок нефти, для контроля над ценами. РИА Новости, 10.03.2026
2026
в мире, сша, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп снял с ряда стран санкции против нефтяного сектора

Трамп сообщил о снятии санкций с нефти ряда стран для контроля цен

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о решении снять санкции с некоторых стран, касающиеся поставок нефти, для контроля над ценами.
"Мы снимаем ряд санкций, касающихся нефти, для снижения цен. У нас есть санкции в отношении некоторых стран, и мы собираемся их снять до тех пор, пока ситуация не наладится", — сказал Трамп.
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Русские снова в деле": на Западе оценили последствия нападения на Иран
01:20
О каких именно странах идет речь, он не уточнил. Хозяин Белого дома не исключил, что затем США могут не вернуть эти санкции обратно. При этом он назвал искусственным рост цен на нефть.
Трамп назвал хорошим состоявшийся накануне разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что диалог касательно Украины прошел в позитивном ключе. Он также отметил стремление российского лидера содействовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

В понедельник вечером помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин обсудил с американским коллегой обстановку на Ближнем Востоке, мирный процесс по Украине и Венесуэлу. Глава государства призвал к разрешению разногласий Вашингтона и Тегерана политико-дипломатическими средствами и положительно оценил посреднические усилия США по урегулированию конфликта на Украине. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. На фоне заявления американского лидера о скором завершении операции в Иране стоимость нефти скорректировалась до 90 долларов.
Накануне агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере на фоне роста цен на топливо.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп заявил, что не позволит Ирану остановить мировые поставки нефти
01:12
 
В миреСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
