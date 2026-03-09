https://ria.ru/20260309/putin-2079562706.html
Путин призвал энергетические компании снизить долговую нагрузку
Путин призвал энергетические компании снизить долговую нагрузку
Путин призвал энергетические компании снизить долговую нагрузку
Российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент на рынке в том числе для того, чтобы направить дополнительную экспортную выручку на... РИА Новости, 09.03.2026
