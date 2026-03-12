Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали дату и место проведения перенесенной из Катара "Финалиссимы" - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:11 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/finalissima-2080240119.html
СМИ назвали дату и место проведения перенесенной из Катара "Финалиссимы"
СМИ назвали дату и место проведения перенесенной из Катара "Финалиссимы" - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
СМИ назвали дату и место проведения перенесенной из Катара "Финалиссимы"
Матч за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки соответственно, состоится в Мадриде на стадионе... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T15:11:00+03:00
2026-03-12T15:11:00+03:00
футбол
аргентина
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/69650/93/696509306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738b82703b490dd52e75bd753ac111a2.jpg
https://ria.ru/20260312/futbol-2080226881.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/69650/93/696509306_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3fb9672841ddb52c94bcf9dfca5adb1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
аргентина, испания
Футбол, Аргентина, Испания
СМИ назвали дату и место проведения перенесенной из Катара "Финалиссимы"

Футбольная "Финалиссима" состоится в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" 27 марта

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтадион "Сантьяго Бернабеу"
Стадион Сантьяго Бернабеу - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Матч за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки соответственно, состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", сообщает COPE.
По информации источника, дата проведения встречи не изменится - игра состоится 27 марта.
Изначально матч должен был принять стадион "Лусаил" в Катаре. Ранее Футбольная ассоциация Катара (QFA) объявила о переносе всех турниров и соревнований из-за нестабильности обстановки в регионе до особого распоряжения, однако не упомянула матч между сборными Испании и Аргентины.
Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины. В 2022 году аргентинцы обыграли команду Италии со счетом 3:0 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Молодежная сборная по футболу проведет два товарищеских матча в Турции
Вчера, 14:21
 
ФутболАргентинаИспания
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала