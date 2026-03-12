https://ria.ru/20260312/finalissima-2080240119.html
СМИ назвали дату и место проведения перенесенной из Катара "Финалиссимы"
СМИ назвали дату и место проведения перенесенной из Катара "Финалиссимы" - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
СМИ назвали дату и место проведения перенесенной из Катара "Финалиссимы"
Матч за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки соответственно, состоится в Мадриде на стадионе... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T15:11:00+03:00
2026-03-12T15:11:00+03:00
2026-03-12T15:11:00+03:00
футбол
аргентина
испания
Футбол, Аргентина, Испания
СМИ назвали дату и место проведения перенесенной из Катара "Финалиссимы"
Футбольная "Финалиссима" состоится в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" 27 марта
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Матч за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки соответственно, состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", сообщает COPE.
По информации источника, дата проведения встречи не изменится - игра состоится 27 марта.
Изначально матч должен был принять стадион "Лусаил" в Катаре. Ранее Футбольная ассоциация Катара (QFA) объявила о переносе всех турниров и соревнований из-за нестабильности обстановки в регионе до особого распоряжения, однако не упомянула матч между сборными Испании и Аргентины.
Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины. В 2022 году аргентинцы обыграли команду Италии со счетом 3:0 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.