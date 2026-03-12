СМИ назвали дату и место проведения перенесенной из Катара "Финалиссимы"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Матч за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки соответственно, состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", сообщает COPE.

По информации источника, дата проведения встречи не изменится - игра состоится 27 марта.

Изначально матч должен был принять стадион "Лусаил" в Катаре. Ранее Футбольная ассоциация Катара (QFA) объявила о переносе всех турниров и соревнований из-за нестабильности обстановки в регионе до особого распоряжения, однако не упомянула матч между сборными Испании и Аргентины.