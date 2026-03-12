https://ria.ru/20260312/fakel-2080341437.html
"Факел-Ямал" обыграл МГТУ в матче чемпионата России по волейболу
"Факел-Ямал" из Нового Уренгоя на выезде одержал победу над московским МГТУ в матче последнего, 30-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Факел-Ямал" из Нового Уренгоя на выезде одержал победу над московским МГТУ в матче последнего, 30-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1 (25:19, 24:26, 25:21, 25:22) в пользу гостей.
МГТУ завершил чемпионат на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе три победы при 27 поражениях. "Факел" (13-17) располагается на девятой строчке и сыграет в матчах за выход в четвертьфинал.
Результаты остальных матчей дня:
- "Кузбасс" (Кемерово) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0-3 (18:25, 17:25, 22:25);
- "Енисей" (Красноярск) - "Динамо-Урал" (Уфа) - 3-1 (27:25, 24:26, 28:26, 25:14).