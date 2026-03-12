Рейтинг@Mail.ru
"Факел-Ямал" обыграл МГТУ в матче чемпионата России по волейболу - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
20:56 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/fakel-2080341437.html
"Факел-Ямал" обыграл МГТУ в матче чемпионата России по волейболу
"Факел-Ямал" обыграл МГТУ в матче чемпионата России по волейболу - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
"Факел-Ямал" обыграл МГТУ в матче чемпионата России по волейболу
"Факел-Ямал" из Нового Уренгоя на выезде одержал победу над московским МГТУ в матче последнего, 30-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T20:56:00+03:00
2026-03-12T20:56:00+03:00
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152975/07/1529750766_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_18008ab6a686606e2a88dbe7676e0f04.jpg
https://ria.ru/20260306/sev-2078924624.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152975/07/1529750766_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_44f8da0423bbb8b00227580e3dbd7f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
"Факел-Ямал" обыграл МГТУ в матче чемпионата России по волейболу

"Факел-Ямал" обыграл МГТУ в гостевом матче чемпионата России по волейболу

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВолейбол
Волейбол - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Факел-Ямал" из Нового Уренгоя на выезде одержал победу над московским МГТУ в матче последнего, 30-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1 (25:19, 24:26, 25:21, 25:22) в пользу гостей.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
12 марта 2026 • начало в 18:30
Завершен
МГТУ
1 : 319:2526:2421:2522:25
Факел
Календарь Турнирная таблица История встреч
МГТУ завершил чемпионат на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе три победы при 27 поражениях. "Факел" (13-17) располагается на девятой строчке и сыграет в матчах за выход в четвертьфинал.
Результаты остальных матчей дня:
  • "Кузбасс" (Кемерово) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0-3 (18:25, 17:25, 22:25);
  • "Енисей" (Красноярск) - "Динамо-Урал" (Уфа) - 3-1 (27:25, 24:26, 28:26, 25:14).
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Молодежные сборные России по волейболу допустили до турниров в Европе
6 марта, 09:26
 
ВолейболСпортСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала