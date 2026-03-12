"Факел-Ямал" обыграл МГТУ в матче чемпионата России по волейболу

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Факел-Ямал" из Нового Уренгоя на выезде одержал победу над московским МГТУ в матче последнего, 30-го тура чемпионата России по волейболу.

МГТУ завершил чемпионат на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе три победы при 27 поражениях. "Факел" (13-17) располагается на девятой строчке и сыграет в матчах за выход в четвертьфинал.