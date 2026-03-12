УЕФА открыл дело в отношении игрока "Челси" за атаку болбоя

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении португальского нападающего лондонского "Челси" Педру Нету за атаку болбоя во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "ПСЖ", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"ПСЖ" в среду разгромил дома "Челси" со счетом 5:2. В компенсированное ко второму тайму Педру Нету жестко толкнул болбоя, который не отдавал футболисту мяч. Португалец не понес наказания во время игры за свой поступок.
