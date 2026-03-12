Рейтинг@Mail.ru
УЕФА открыл дело в отношении игрока "Челси" за атаку болбоя
20:17 12.03.2026
УЕФА открыл дело в отношении игрока "Челси" за атаку болбоя
УЕФА открыл дело в отношении игрока "Челси" за атаку болбоя
педру нету, челси, лига чемпионов уефа, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
Футбол, Педру Нету, Челси, Лига чемпионов УЕФА, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении португальского нападающего лондонского "Челси" Педру Нету за атаку болбоя во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "ПСЖ", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"ПСЖ" в среду разгромил дома "Челси" со счетом 5:2. В компенсированное ко второму тайму Педру Нету жестко толкнул болбоя, который не отдавал футболисту мяч. Португалец не понес наказания во время игры за свой поступок.
Лига чемпионов УЕФА
11 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
ПСЖ
5 : 2
Челси
10‎’‎ • Брадли Баркола
(Жуан Невеш)
40‎’‎ • Усман Дембеле
74‎’‎ • Витинья
(Хвича Кварацхелия)
86‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Вильям Пачо)
90‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
28‎’‎ • Мало Густо
(Энцо Фернандес)
57‎’‎ • Энцо Фернандес
(Педру Нету)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четверг стало известно, что УЕФА открыл дело в отношении игрока по поводу "неспортивного поведения", решение будет принято в рабочем порядке. Португальцу может грозить дисквалификация в один матч.
Ответный матч "Челси" против "ПСЖ" пройдет 17 марта в Лондоне.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Ради их же безопасности": Трамп посоветовал Ирану не приезжать на ЧМ в США
ФутболПедру НетуЧелсиЛига чемпионов 2025-2026Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
