https://ria.ru/20260312/buchelnikov-2080251108.html
ЦСКА продлил контракт с Бучельниковым
ЦСКА продлил контракт с Бучельниковым - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
ЦСКА продлил контракт с Бучельниковым
Московский ЦСКА продлил контракт с российским нападающим Дмитрием Бучельниковым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T15:44:00+03:00
2026-03-12T15:44:00+03:00
2026-03-12T15:44:00+03:00
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058315621_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_10932a416ec47edf2fc13c5a4a2b933c.jpg
https://ria.ru/20260312/fedotov-2080250762.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058315621_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56dde2c509dfd27e2b6236423bfa6aeb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
континентальная хоккейная лига (кхл), цска
Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ЦСКА
ЦСКА продлил контракт с Бучельниковым
Хоккейный ЦСКА продлил контракт с нападающим Бучельниковым