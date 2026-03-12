Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА продлил контракт с Бучельниковым
15:44 12.03.2026
ЦСКА продлил контракт с Бучельниковым
Московский ЦСКА продлил контракт с российским нападающим Дмитрием Бучельниковым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026
ЦСКА продлил контракт с Бучельниковым

Дмитрий Бучельников
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА продлил контракт с российским нападающим Дмитрием Бучельниковым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок соглашения с 22-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2026/27. В текущем сезоне, который является для Бучельникова дебютным за ЦСКА, он провел 41 матч и набрал 23 (13 голов + 10 передач) очка.
Ранее в КХЛ Бучельников играл за подмосковный "Витязь", владивостокский "Адмирал" и петербургский СКА, воспитанником которого он является. Всего на его счету в лиге 108 результативных действий (42+66) в 171 матче.
