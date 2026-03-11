Гол Ничушкина не спас "Колорадо" от проигрыша "Эдмонтону" в матче НХЛ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" проиграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Денвере и завершилась поражением хозяев со счетом 3:4 (2:2, 0:1, 1:1). У "Эдмонтона" дубль оформил Райан Нюджент-Хопкинс (9-я, 25-я минуты), по шайбе забросили Джек Рословик (20) и Коннор Макдэвид (50). У "Колорадо" отличились Росс Колтон (1), Мартин Нечас (16) и Валерий Ничушкин (48).
11 марта 2026 • начало в 05:00
Завершен
00:32 • Росс Колтон
15:41 • Мартин Некаш
47:04 • Валерий Ничушкин
(Сэм Малински)
08:13 • Райан Нюджент-Хопкинс
19:35 • Джек Рослович
24:15 • Райан Нюджент-Хопкинс
49:03 • Коннор Макдэвид
Российский форвард "Колорадо" забросил 14-ю шайбу в сезоне, всего на его счету 38 очков (14 голов + 24 передачи) в 54 матчах. Его одноклубник форвард Захар Бардаков, а также нападающий "Ойлерз" Василий Подколзин результативными действиями не отметились.
"Колорадо" (95 очков), не сумевший продлить победную серию до шести игр, продолжает лидировать в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Эдмонтон" (72) располагается на второй строчке в Тихоокеанском дивизионе. В следующей игре "Колорадо" в гостях сыграет с "Сиэтл Кракен", а "Эдмонтон" на выезде сыграет с "Даллас Старз". Матчи пройдут в ночь на 13 марта по московскому времени.
В другом матче "Монреаль Канадиенс" со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) обыграл "Торонто Мэйпл Лифс". В составе победителей голевой передачей отметился Иван Демидов, который занимает второе место в списке бомбардиров среди новичков с 49 (13+36) очками и лидирует по количеству результативных пасов.
Во встрече "Даллас Старз" - "Вегас Голден Найтс", которая закончилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0), форвард гостей Иван Барбашев отметился результативной передачей. Также голевой пас отдал нападающий "Нэшвилл Предаторз" Федор Свечков в гостевой игре с "Сиэтл Кракен". Матч завершился победой выездной команды - 4:2 (0:2, 3:0, 1:0).
Результаты других матчей:
"Бостон Брюинз" - "Лос-Анджелес Кингз" - 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:0, 1:0);
"Баффало Сейбрз" - "Сан-Хосе Шаркс" - 6:3 (2:1, 2:1, 2:1);
"Флорида Пантерз" - "Детройт Ред Уингз" - 4:3 (1:0, 0:2, 3:1);
"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Калгари Флэймз" - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0);
"Сент-Луис Блюз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 3:4 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 0:1);
"Виннипег Джетс" - "Анахайм Дакс" - 1:4 (0:0, 1:3, 0:1).