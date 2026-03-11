Рейтинг@Mail.ru
"Просто повезло": Капризов о своем голе в падении в ворота "Юты" - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:30 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/kaprizov-2079903545.html
"Просто повезло": Капризов о своем голе в падении в ворота "Юты"
"Просто повезло": Капризов о своем голе в падении в ворота "Юты" - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Просто повезло": Капризов о своем голе в падении в ворота "Юты"
Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов заявил, что ему повезло с отскоком при взятии ворот "Юты Маммот" в матче регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T11:30:00+03:00
2026-03-11T11:30:00+03:00
хоккей
спорт
кирилл капризов
карел веймелка
колорадо эвеланш
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936400619_0:172:1080:780_1920x0_80_0_0_6e0a5250ba5676593dfb5cf9682f435b.jpg
https://ria.ru/20260311/khokkey-2079859619.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936400619_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_74e86706adcf1456872c264210bc5e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кирилл капризов, карел веймелка, колорадо эвеланш, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Кирилл Капризов, Карел Веймелка, Колорадо Эвеланш, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Просто повезло": Капризов о своем голе в падении в ворота "Юты"

Капризов считает, что ему повезло с отскоком при взятии ворот «Юты»

© Фото : Социальные сети Minnesota WildКирилл Капризов
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : Социальные сети Minnesota Wild
Кирилл Капризов . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов заявил, что ему повезло с отскоком при взятии ворот "Юты Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Во вторник "Миннесота" дома разгромила "Юту" 5:0, Капризов открыл счет на 15-й минуте. Россиянин не попал по воротам Карела Веймелки первым броском, но в падении успел к отскоку от борта и поразил незащищенный угол.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
11 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
Миннесота
5 : 0
Юта
14:10 • Кирилл Капризов
(Владимир Тарасенко)
28:43 • Мэттью Болди
(Маркус Йоханссон, Юэль Эрикссон Эк)
42:09 • Бобби Бринк
46:09 • Данила Юров
(Владимир Тарасенко, Квин Хьюс)
58:39 • Райан Хартман
(Ник Фолиньо, Кирилл Капризов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Я промахнулся первым броском, а затем просто повезло. Хороший отскок для меня. Это почти как бросить в пустые ворота", - приводит слова Капризова сайт НХЛ.
Капризову 28 лет. В текущем сезоне он набрал 78 очков (37 голов + 41 передача) в 65 матчах. Россиянин занимает второе место в списке снайперов регулярного чемпионата. Лидирует форвард "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон, в активе которого 43 заброшенные шайбы.
Хоккеисты Миннесоты Уайлд - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Капризов и Юров помогли "Миннесоте" разгромить "Юту" в матче НХЛ
Вчера, 08:30
 
ХоккейСпортКирилл КапризовКарел ВеймелкаКолорадо ЭвеланшНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Торпедо НН
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Локомотив
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Салават Юлаев
    Металлург Мг
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Шанхайские Драконы
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Челси
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Спортинг
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    24
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала