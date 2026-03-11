"Просто повезло": Капризов о своем голе в падении в ворота "Юты"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов заявил, что ему повезло с отскоком при взятии ворот "Юты Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Во вторник "Миннесота" дома разгромила "Юту" 5:0, Капризов открыл счет на 15-й минуте. Россиянин не попал по воротам Карела Веймелки первым броском, но в падении успел к отскоку от борта и поразил незащищенный угол.
11 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
14:10 • Кирилл Капризов
28:43 • Мэттью Болди
42:09 • Бобби Бринк
46:09 • Данила Юров
58:39 • Райан Хартман
"Я промахнулся первым броском, а затем просто повезло. Хороший отскок для меня. Это почти как бросить в пустые ворота", - приводит слова Капризова сайт НХЛ.
Капризову 28 лет. В текущем сезоне он набрал 78 очков (37 голов + 41 передача) в 65 матчах. Россиянин занимает второе место в списке снайперов регулярного чемпионата. Лидирует форвард "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон, в активе которого 43 заброшенные шайбы.