Госдума утвердила пять новых членов ЦИК - РИА Новости, 11.03.2026
Девушка голосует на избирательном участке
Выборы в Государственную думу
 
13:10 11.03.2026 (обновлено: 13:12 11.03.2026)
Госдума утвердила пять новых членов ЦИК
Госдума утвердила пять новых членов ЦИК
Госдума на пленарном заседании приняла постановление о назначении пяти членов ЦИК РФ, представленных думскими фракциями. РИА Новости, 11.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла постановление о назначении пяти членов ЦИК РФ, представленных думскими фракциями.
Среди представленных кандидатур от фракций: "Единая Россия" – Константин Мазуревский; КПРФ – Евгений Колюшин; ЛДПР – Василина Кулиева; "Справедливая Россия" – Николай Левичев; "Новые люди" – Алена Булгакова.
Полномочия нынешнего состава Центризбиркома РФ истекают в конце марта.
ЦИК РФ состоит из 15 членов. Пять членов комиссии назначаются Госдумой из числа кандидатур, предложенных фракциями, депутатами. Еще пять членов ЦИК назначаются Советом Федерации из числа кандидатур, предложенных законодательными органами субъектов РФ и высшими должностными лицами регионов. Пять членов ЦИК назначаются президентом Российской Федерации. Срок полномочий членов комиссии составляет пять лет.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Новый состав ЦИК приступит к работе в конце марта
26 февраля, 10:57
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРоссияКонстантин МазуревскийНиколай ЛевичевГосдума РФЕдиная РоссияКПРФ
 
 
