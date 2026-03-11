https://ria.ru/20260311/gosduma-2079939048.html
Госдума утвердила пять новых членов ЦИК
Госдума утвердила пять новых членов ЦИК - РИА Новости, 11.03.2026
Госдума утвердила пять новых членов ЦИК
Госдума на пленарном заседании приняла постановление о назначении пяти членов ЦИК РФ, представленных думскими фракциями. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:10:00+03:00
2026-03-11T13:10:00+03:00
2026-03-11T13:12:00+03:00
выборы в государственную думу
политика
россия
константин мазуревский
николай левичев
госдума рф
единая россия
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
https://ria.ru/20260226/tsik-2076828143.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, константин мазуревский, николай левичев, госдума рф, единая россия, кпрф
Выборы в Государственную думу, Политика, Россия, Константин Мазуревский, Николай Левичев, Госдума РФ, Единая Россия, КПРФ
Госдума утвердила пять новых членов ЦИК
Госдума приняла постановление о назначении пяти членов ЦИК РФ