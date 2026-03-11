Рейтинг@Mail.ru
В РФС рассмотрят обращение "Краснодара" из-за удаления Гонсалеса в матче КР - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:57 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/futbol-2079975011.html
В РФС рассмотрят обращение "Краснодара" из-за удаления Гонсалеса в матче КР
В РФС рассмотрят обращение "Краснодара" из-за удаления Гонсалеса в матче КР - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
В РФС рассмотрят обращение "Краснодара" из-за удаления Гонсалеса в матче КР
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит обращение "Краснодара" по поводу удаления защитника Джованни... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T14:57:00+03:00
2026-03-11T14:57:00+03:00
футбол
спорт
россия
краснодар
москва
алексей сухой
российский футбольный союз (рфс)
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079972982_0:0:2906:1635_1920x0_80_0_0_c540da461f37d4b5a68b3758f5c49e38.jpg
https://ria.ru/20260305/mostovoy-2078858548.html
https://ria.ru/20260304/musaev-2078613771.html
россия
краснодар
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079972982_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a002c385173a1f62fa3ca7f31c2bc1f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, краснодар, москва, алексей сухой, российский футбольный союз (рфс), кубок россии по футболу, джованни гонсалес, данила козлов, евгений болотов, пфк цска, краснодар, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Краснодар, Москва, Алексей Сухой, Российский футбольный союз (РФС), Кубок России по футболу, Джованни Гонсалес, Данила Козлов, Евгений Болотов, ПФК ЦСКА, Краснодар, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
В РФС рассмотрят обращение "Краснодара" из-за удаления Гонсалеса в матче КР

ЭСК РФС рассмотрит обращение "Краснодара" из-за удаления Гонсалеса в игре с ЦСКА

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДжованни Гонсалес (Краснодар), получивший красную карточку в полуфинальном матче Кубка России
Джованни Гонсалес (Краснодар), получивший красную карточку в полуфинальном матче Кубка России - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Джованни Гонсалес (Краснодар), получивший красную карточку в полуфинальном матче Кубка России
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит обращение "Краснодара" по поводу удаления защитника Джованни Гонсалеса в матче Кубка России против ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
ЦСКА 4 марта обыграл "Краснодар" (3:1) в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. На 72-й минуте при счете 2:1 главный арбитр Алексей Сухой показал вторую желтую карточку защитнику гостей Джованни Гонсалесу. Уругваец во время подачи углового держал полузащитника ЦСКА Данилу Козлова, а после свистка махнул рукой и что-то крикнул арбитру.
Электронное табло с сообщением об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Мостовой объяснил, почему судьи на VAR принимают странные решения
5 марта, 20:42
"Краснодар" обратился в ЭСК РФС по поводу вынесения второй желтой карточки Джованни Гонсалесу на 72-й минуте игры против ЦСКА", - сообщили в пресс-службе РФС.
Ответный матч пройдет в Краснодаре 17 марта. Победитель противостояния в финале пути РПЛ Кубка России встретится с сильнейшим в паре "Динамо" (Москва) - "Спартак".
Также по итогам матчей Кубка России экспертно-судейская комиссия рассмотрит обращение "Оренбурга" по трем эпизодам игры против "Крыльев Советов" (0:2) в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России. Поводами для обращения стали неудаление нападающего самарцев Джеффри Чинеду на 5-й минуте игры, неназначение пенальти на 36-й минуте и удаление игрока оренбуржцев Евгения Болотова на 50-й минуте.
Мурад Мусаев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Это непозволительно": Мусаев разнес судей матча с ЦСКА
4 марта, 23:58
 
ФутболСпортРоссияКраснодарМоскваАлексей СухойРоссийский футбольный союз (РФС)Кубок России по футболуДжованни ГонсалесДанила КозловЕвгений БолотовПФК ЦСКАКраснодарДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Торпедо НН
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Локомотив
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Салават Юлаев
    Металлург Мг
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Шанхайские Драконы
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Челси
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Спортинг
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    24
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала