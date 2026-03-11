В РФС рассмотрят обращение "Краснодара" из-за удаления Гонсалеса в матче КР

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит обращение "Краснодара" по поводу удаления защитника Джованни Гонсалеса в матче Кубка России против ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.