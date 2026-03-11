В РФС рассмотрят обращение "Краснодара" из-за удаления Гонсалеса в матче КР

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит обращение "Краснодара" по поводу удаления защитника Джованни Гонсалеса в матче Кубка России против ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
ЦСКА 4 марта обыграл "Краснодар" (3:1) в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. На 72-й минуте при счете 2:1 главный арбитр Алексей Сухой показал вторую желтую карточку защитнику гостей Джованни Гонсалесу. Уругваец во время подачи углового держал полузащитника ЦСКА Данилу Козлова, а после свистка махнул рукой и что-то крикнул арбитру.
"Краснодар" обратился в ЭСК РФС по поводу вынесения второй желтой карточки Джованни Гонсалесу на 72-й минуте игры против ЦСКА", - сообщили в пресс-службе РФС.
Ответный матч пройдет в Краснодаре 17 марта. Победитель противостояния в финале пути РПЛ Кубка России встретится с сильнейшим в паре "Динамо" (Москва) - "Спартак".
Также по итогам матчей Кубка России экспертно-судейская комиссия рассмотрит обращение "Оренбурга" по трем эпизодам игры против "Крыльев Советов" (0:2) в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России. Поводами для обращения стали неудаление нападающего самарцев Джеффри Чинеду на 5-й минуте игры, неназначение пенальти на 36-й минуте и удаление игрока оренбуржцев Евгения Болотова на 50-й минуте.
