Семак сделал признание перед игрой "Зенита" со "Спартаком"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча 21-го тура чемпионата России по футболу против "Спартака" признал, что встречи с "красно-белыми" в последнее время даются команде непросто.
"По игре со "Спартаком": последние матчи достаточно непросто складываются - и нулевые ничьи, что редко, но встречаются. Они действительно начали очень результативно, много забивают. Но при этом много пропускают. Не беру во внимание матч Кубка России - это отдельный турнир, а в чемпионате, наверное, где-то в действиях команды, в играх с соперниками, которые ниже по уровню, присутствует самоуверенность, что они могут забить много, что они и делают. Но две игры чемпионата - это не тот длительный промежуток, по которому можно было бы судить по игре, прежде всего, в обороне", - сказал Семак журналистам
"По атаке мы понимаем, что эта команда - одна из лучших, очень хороший уровень исполнителей, которые играют и креативно, и результативно. Достаточно сыгранная уже группа атаки. По обороне с течением времени посмотрим, насколько те проблемы, которые были в первых двух турах, будут продолжаться или как-то сказываться на результатах команды. Пока они играют очень результативно - это точно", - отметил тренер.
В матче с "Оренбургом" полузащитник "сине-бело-голубых" Вендел был заменен на 62-й минуте. После встречи Семак сообщил, что бразилец почувствовал проблемы в икроножной мышце, поэтому его сменил Вильмар Барриос. "По Венделу: да, действительно заменили его из-за повреждения. Насколько оно серьезное? Надеюсь, что не серьезное, но пока он занимается индивидуально. Надеюсь, он сможет принять участие в следующем матче", - добавил специалист.
"Зенит", набрав 42 очка, занимает второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего "Краснодара" на один балл. "Спартак" (35) идет шестым.