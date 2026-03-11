Рейтинг@Mail.ru
Семак сделал признание перед игрой "Зенита" со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:39 11.03.2026
Семак сделал признание перед игрой "Зенита" со "Спартаком"
Семак сделал признание перед игрой "Зенита" со "Спартаком"
спорт, россия, санкт-петербург, сергей семак, вендел, вильмар барриос, оренбург, зенит, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Сергей Семак, Вендел, Вильмар Барриос, Оренбург, Зенит, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Семак сделал признание перед игрой "Зенита" со "Спартаком"

Семак: матчи со "Спартаком" в последнее время даются "Зениту" непросто

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСергей Семак
Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Сергей Семак. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча 21-го тура чемпионата России по футболу против "Спартака" признал, что встречи с "красно-белыми" в последнее время даются команде непросто.
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 14 марта. После зимней паузы "красно-белые" обыграли "Сочи" (3:2) и тольяттинский "Акрон" (4:3), а "Зенит" одержал победу над "Балтикой" (1:0) и проиграл "Оренбургу" (1:2).
Российская премьер-лига (РПЛ)
14 марта 2026 • начало в 16:00
Матч не начался
Зенит
:
Спартак Москва
"По игре со "Спартаком": последние матчи достаточно непросто складываются - и нулевые ничьи, что редко, но встречаются. Они действительно начали очень результативно, много забивают. Но при этом много пропускают. Не беру во внимание матч Кубка России - это отдельный турнир, а в чемпионате, наверное, где-то в действиях команды, в играх с соперниками, которые ниже по уровню, присутствует самоуверенность, что они могут забить много, что они и делают. Но две игры чемпионата - это не тот длительный промежуток, по которому можно было бы судить по игре, прежде всего, в обороне", - сказал Семак журналистам
«
"По атаке мы понимаем, что эта команда - одна из лучших, очень хороший уровень исполнителей, которые играют и креативно, и результативно. Достаточно сыгранная уже группа атаки. По обороне с течением времени посмотрим, насколько те проблемы, которые были в первых двух турах, будут продолжаться или как-то сказываться на результатах команды. Пока они играют очень результативно - это точно", - отметил тренер.
В матче с "Оренбургом" полузащитник "сине-бело-голубых" Вендел был заменен на 62-й минуте. После встречи Семак сообщил, что бразилец почувствовал проблемы в икроножной мышце, поэтому его сменил Вильмар Барриос. "По Венделу: да, действительно заменили его из-за повреждения. Насколько оно серьезное? Надеюсь, что не серьезное, но пока он занимается индивидуально. Надеюсь, он сможет принять участие в следующем матче", - добавил специалист.
"Зенит", набрав 42 очка, занимает второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего "Краснодара" на один балл. "Спартак" (35) идет шестым.
Главный тренер Зенита Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Семак назвал борьбу за золото в РПЛ самым важным для "Зенита"
Вчера, 14:34
 
Футбол Спорт Россия Санкт-Петербург Сергей Семак Вендел Вильмар Барриос Оренбург Зенит Спартак Москва РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
