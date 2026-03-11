"Принцип простой". В России нашли способ повысить рождаемость

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Рождаемость в стране в последние годы неуклонно снижается. Тем не менее есть регионы и отдельные социальные группы, которым удалось эту проблему решить. Как именно — в материале РИА Новости.

Большинство регионов — в минусе

По словам Владимира Путина, Россия должна стремиться к суммарному коэффициенту рождаемости (СКР) в 2,2 ребенка на женщину (напомним, для простого воспроизводства необходимо 2,1). Программа-минимум, зафиксированная в указе президента, — выйти на цифры 1,6 к 2030-му и 1,8 — к 2036-му. Пока этот показатель ниже 1,4.

И тенденция по-прежнему негативная. Если в январе 2025-го СКР был 1,399, то в ноябре снизился до 1,376. Отрицательная динамика — в 60 регионах страны.

В будущем это может привести к множеству проблем — социальных, экономических. Изменится и структура заселения страны — демографы говорят о "демографическом сжатии".

"Это усиливает региональные диспропорции, ведет к обезлюживанию сельской местности и малых городов, а в потенциале — к утрате контроля над территориями, особенно приграничными. А границы у нас, напомню, самые длинные в мире", — заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, выступая на круглом столе "Демография России 2026: вызовы и будущие стратегии" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Однако на общем безрадостном фоне есть и позитивные примеры: некоторым регионам удалось переломить или существенно ослабить негативную тенденцию по рождаемости, а в стране в целом уже который год растет число многодетных семей.

Многодетность как мода

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что за 2025-й количество многодетных семей выросло более чем на восемь процентов — до 2,9 миллиона.

По словам Федорова, ожидается, что тренд сохранится как минимум на ближайшие пять лет. По мнению главы ВЦИОМ, хотя государственная поддержка и сыграла здесь свою роль, основной фактор — внутренний.

"Я бы сказал, что многодетные семьи сегодня — это отдельная социальная группа. У них может быть разный доход, разное место жительства и даже возраст, но их объединяет четкая ценностная ориентация: они убеждены, что многодетность — это хорошо, им это нравится. И главное — они нашли для себя способ решать те жизненные проблемы, которых, конечно, у них немало", — сказал Федоров РИА Новости.

Нельзя исключать и фактор моды, считает глава ВЦИОМ.

"Исторически сложилось, что самые многодетные семьи были самыми бедными. Сейчас ситуация меняется. Сегодня многодетными становятся не только те, кому это экономически необходимо. Успешные и обеспеченные люди, по крайней мере часть из них, начинают рассматривать многодетность как элемент роскоши, как маркер статуса. Это не покупка еще одного "Роллс-Ройса", а рождение еще одного ребенка. История, конечно, не массовая, но сам тренд очень показателен", — отметил он.

"Демографический смысл"

Повысить рождаемость или замедлить ее снижение в отдельных регионах удалось благодаря тому, что там нашли "потерянный демографический смысл", считает еще одна участница круглого стола — заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Калабихина.

По ее мнению, меры поддержки, направленные на рождение первенца, не увеличивают СКР, поэтому нужно стимулировать появление на свет второго и последующих детей. Сегодня большую часть федерального материнского капитала выплачивают за рождение первого ребенка (с 1 февраля 2026-го — 728 тысяч 922 рубля, за второго — 234 тысячи 321 рубль. Если же первый ребенок родился до 2007-го, то выплата за второго будет 963 тысячи 243 рубля).

© РИА Новости / Александр Натрускин Доцент кафедры народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина © РИА Новости / Александр Натрускин Доцент кафедры народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина

Калабихина привела пример Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Там с 2020-го региональный маткапитал перестал быть однократной мерой. Его предоставляют при появлении третьего ребенка и вновь — с появлением каждого последующего. Это очень важно. В большинстве регионов и на федеральном уровне этот принцип не реализован. Семья должна понимать: если мы родим еще одного, нам станет легче, мы войдем в еще больше программ. Успешные регионы нашли этот смысл", — объяснила Калабихина.

Важно, что изменения коснулись прежде всего городского населения, подчеркивает она.

Чек-лист для регионов

Похожие меры — в Мордовии. Глава региона Артем Здунов рассказал о запущенной программе арендного жилья для бюджетников: при рождении первого ребенка семья получает квартиру внаем, а когда появляется второй или третий, квартиру можно выкупить по сниженной цене.

"При рождении третьего мы передаем ее за 0,1 процента стоимости. Это дает возможность планировать: квартиру можно использовать как первоначальный взнос для покупки дома. Когда человек управляет своей жизнью, это и есть уверенность. Мы надеемся, что корпоративный сектор тоже подключится к этой программе", — говорит глава региона.

Кроме того, в Мордовии объявили Год здоровья — проводят тотальную диспансеризацию для выявления репродуктивных патологий. А также внедряют чек-листы семейной инфраструктуры.

"Мы считаем, что у каждого региона должен быть чек-лист. Есть ли комнаты матери и ребенка в университетах и на предприятиях? Можно ли бесплатно налить воду ребенку в кафе, перепеленать его на набережной? Как работает "семейное такси"? Мы пытались договориться с бизнесом, но в итоге создали городское такси сами, что снизило цены в полтора раза и позволило запустить семиместные машины", — рассказал Здунов.

Миллион от босса

Отдельное направление — так называемая корпоративная демография. Исполнительный директор Института демографической политики имени Менделеева Иван Ефимов рассказал, что бизнес все активнее внедряет собственные программы.

"Компании понимают, что это не только про социалку, но и про экономику, удержание кадров", — отметил он на круглом столе.

По его данным, около 40 юрлиц выплачивают миллион при рождении ребенка. Другие компании вводят выплаты по 500-700 тысяч. Есть примеры, когда фирмы дарят сотрудникам автомобили при рождении четвертого и последующих детей.

"Интересная малозатратная мера: дополнительный отпуск многодетным — 35 дней вместо 28 — или неделя оплачиваемого отпуска мужчине при рождении ребенка. В первые две недели после рождения он все равно бесполезен на работе, занят документами и заботой о семье", — привел пример Ефимов.

Здесь затрагивается важная тема: для того, чтобы стимулировать рождаемость, родителям нужно дать не только деньги, но и время, указывают эксперты.

"Лозунг "Подари время" должен стать центральным. Здесь много возможностей: развитие яслей и садов, вовлеченное отцовство, справедливая экономика заботы", — перечислила в свою очередь Ирина Калабихина.

Будьте здоровы, живите богато

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв убежден, что как для повышения рождаемости, так и для снижения смертности требуется устойчивый экономический рост.

"В период реализации нацпроекта "Здоровье" (с 2005-го по 2020-й) ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась почти на десять лет. Пять из них дала борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но медики справедливо говорят, что роль медицины здесь — лишь 30-40%, а 60% — это поведение населения. Причина в том, что люди стали богаче, у них появились ресурсы и время заниматься своим здоровьем", — заявил он, выступая на круглом столе.

По его словам, нынешнее состояние демографии не может быть фатальным ограничителем для роста: при повышении производительности труда Россия в ближайшие годы способна выйти на темпы выше четырех процентов.

Дальнейшие перспективы тоже не так плохи, учитывая, что скоро в трудовую деятельность вступят представители относительно многочисленного поколения "альфа", которым сейчас от пяти до пятнадцати лет, добавил Широв.