Путин призвал стремиться к коэффициенту рождаемости в 2,2
Путин призвал стремиться к коэффициенту рождаемости в 2,2 - РИА Новости, 18.02.2026
Путин призвал стремиться к коэффициенту рождаемости в 2,2
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вся Россия в ближайшие годы должна стремиться к коэффициенту рождаемости 2,2, который уже отмечен в арктических... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T23:26:00+03:00
2026-02-18T23:26:00+03:00
2026-02-18T23:33:00+03:00
Путин призвал стремиться к коэффициенту рождаемости в 2,2
Путин: России в ближайшие годы надо стремиться к коэффициенту рождаемости в 2,2
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вся Россия в ближайшие годы должна стремиться к коэффициенту рождаемости 2,2, который уже отмечен в арктических регионах.
«
"У нас ведь что, казалось бы, там, где тепло и приятно жить, там должна быть рождаемость повыше. А у нас арктические регионы дают рекордный показатель, арктические. Надо посмотреть", - сказал Путин
в ходе заседания наблюдательного совета АСИ
в среду.
Путин отметил, что арктические регионы не всегда стоят в числе первых по другим направлениям.
"Хотя там ясно наверху этих рейтингов, но тем не менее, надо посмотреть внимательно, что там происходит, как они добиваются. Там 2,2 есть по процентам (рождаемости - ред.). Это то, к чему вся страна должна стремиться в ближайшие, 10 лет, а они уже там" - отметил Путин.