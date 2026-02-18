Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал стремиться к коэффициенту рождаемости в 2,2 - РИА Новости, 18.02.2026
23:26 18.02.2026 (обновлено: 23:33 18.02.2026)
Путин призвал стремиться к коэффициенту рождаемости в 2,2
Путин призвал стремиться к коэффициенту рождаемости в 2,2
россия, владимир путин, общество, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Общество, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин призвал стремиться к коэффициенту рождаемости в 2,2

Путин: России в ближайшие годы надо стремиться к коэффициенту рождаемости в 2,2

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЗаседание наблюдательного совета АСИ, Владимир Путин
Заседание наблюдательного совета АСИ, Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Заседание наблюдательного совета АСИ, Владимир Путин
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вся Россия в ближайшие годы должна стремиться к коэффициенту рождаемости 2,2, который уже отмечен в арктических регионах.
«
"У нас ведь что, казалось бы, там, где тепло и приятно жить, там должна быть рождаемость повыше. А у нас арктические регионы дают рекордный показатель, арктические. Надо посмотреть", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ в среду.
Путин отметил, что арктические регионы не всегда стоят в числе первых по другим направлениям.
"Хотя там ясно наверху этих рейтингов, но тем не менее, надо посмотреть внимательно, что там происходит, как они добиваются. Там 2,2 есть по процентам (рождаемости - ред.). Это то, к чему вся страна должна стремиться в ближайшие, 10 лет, а они уже там" - отметил Путин.
Заседание наблюдательного совета АСИ, Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Арктические регионы дают рекордные показатели по рождаемости, заявил Путин
РоссияВладимир ПутинОбществоАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
