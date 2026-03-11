Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" разнесла на выезде "Аталанту" в матче 1/8 финала ЛЧ
Футбол
 
01:03 11.03.2026 (обновлено: 01:12 11.03.2026)
"Бавария" разнесла на выезде "Аталанту" в матче 1/8 финала ЛЧ
"Бавария" разнесла на выезде "Аталанту" в матче 1/8 финала ЛЧ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Бавария" разнесла на выезде "Аталанту" в матче 1/8 финала ЛЧ
Немецкий футбольный клуб "Бавария" обыграл итальянскую "Аталанту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
футбол
спорт
бавария
аталанта
лига чемпионов уефа
спорт, бавария, аталанта, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Бавария, Аталанта, Лига чемпионов УЕФА
"Бавария" разнесла на выезде "Аталанту" в матче 1/8 финала ЛЧ

"Бавария" со счетом 6:1 победила "Аталанту" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

© Фотография из соцсетейФутболисты "Баварии"
Футболисты Баварии - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Немецкий футбольный клуб "Бавария" обыграл итальянскую "Аталанту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча в Бергамо завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей, у которых голы забили Йосип Станишич (12-я минута), Майкл Олисе (22, 64), Серж Гнабри (25), Николас Джексон (52) и Джамал Мусиала (67). У проигравших отличился Марио Пашалич (90+3).
Лига чемпионов УЕФА
10 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Аталанта
1 : 6
Бавария
90‎’‎ • Марио Пашалич
12‎’‎ • Йосип Станишич
(Серж Гнабри)
22‎’‎ • Майкл Олисе
(Дайо Упамекано)
25‎’‎ • Серж Гнабри
(Майкл Олисе)
52‎’‎ • Николас Джексон
(Луис Диас)
64‎’‎ • Майкл Олисе
(Альфонсо Дэвис)
67‎’‎ • Джамал Мусиала
(Николас Джексон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий мюнхенцев Гарри Кейн провел матч на скамейке запасных. Голкипер команды Мануэль Нойер не принял участия в игре, он получил повреждение 6 марта в матче 25-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской "Боруссии" (4:1) и был заменен в начале второго тайма.
Ответный матч пройдет 18 марта в Мюнхене.
Футболисты Барселоны - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Гол Ямаля спас "Барселону" от поражения в матче ЛЧ
Вчера, 01:02
 
ФутболСпортБаварияАталантаЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
