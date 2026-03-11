"Бавария" разнесла на выезде "Аталанту" в матче 1/8 финала ЛЧ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Немецкий футбольный клуб "Бавария" обыграл итальянскую "Аталанту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча в Бергамо завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей, у которых голы забили Йосип Станишич (12-я минута), Майкл Олисе (22, 64), Серж Гнабри (25), Николас Джексон (52) и Джамал Мусиала (67). У проигравших отличился Марио Пашалич (90+3).
Нападающий мюнхенцев Гарри Кейн провел матч на скамейке запасных. Голкипер команды Мануэль Нойер не принял участия в игре, он получил повреждение 6 марта в матче 25-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской "Боруссии" (4:1) и был заменен в начале второго тайма.
