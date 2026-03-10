https://ria.ru/20260310/voleybol-2079807910.html
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Ленинградку" на ЧР
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Ленинградку" на ЧР - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Ленинградку" на ЧР
Московское "Динамо" обыграло петербургскую "Ленинградку" в первом четвертьфинальном матче женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Ленинградку" в четвертьфинале ЧР