Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Ленинградку" на ЧР - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Волейбол
 
22:11 10.03.2026 (обновлено: 22:25 10.03.2026)
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Ленинградку" на ЧР
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Ленинградку" на ЧР
Московское "Динамо" обыграло петербургскую "Ленинградку" в первом четвертьфинальном матче женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
спорт, санкт-петербург, россия, москва, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Санкт-Петербург, Россия, Москва, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло петербургскую "Ленинградку" в первом четвертьфинальном матче женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3-1 (19:25, 26:24, 25:23, 25:21) в пользу гостевой команды.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
10 марта 2026 • начало в 20:00
Завершен
Ленинградка
1 : 325:1924:2623:2521:25
Динамо Москва
"Динамо" повело в серии до двух побед. Второй матч состоится 14 марта в Москве.
Результаты других четвертьфинальных матчей дня:
"Уралочка-НТМК" (Екатеринбург) - "Корабелка" (Санкт-Петербург) - 1-3 (21:25, 24:26, 25:17, 19:25);
"Динамо" (Казань) - "Тулица" (Тула) - 3-1 (16:25, 25:15, 25:19, 25:23);
"Заречье-Одинцово" (Московская область) - "Локомотив" (Калининград) - 2-3 (25:20, 17:25, 27:29, 25:20, 14:16).
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Локомотив"
Волейбол
 
