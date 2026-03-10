https://ria.ru/20260310/uoker-2079795391.html
Кайл Уокер завершил карьеру в сборной Англии перед ЧМ-2026
Защитник "Бернли" Кайл Уокер объявил о завершении карьеры в сборной Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
