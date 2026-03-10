Рейтинг@Mail.ru
Кайл Уокер завершил карьеру в сборной Англии перед ЧМ-2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:29 10.03.2026 (обновлено: 20:32 10.03.2026)
Кайл Уокер завершил карьеру в сборной Англии перед ЧМ-2026
Кайл Уокер завершил карьеру в сборной Англии перед ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Кайл Уокер завершил карьеру в сборной Англии перед ЧМ-2026
Защитник "Бернли" Кайл Уокер объявил о завершении карьеры в сборной Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/futbol-2079705704.html
Новости
спорт, кайл уокер, бернли, манчестер сити, чемпионат мира по футболу 2026, англия
Футбол, Спорт, Кайл Уокер, Бернли, Манчестер Сити, Чемпионат мира по футболу 2026, Англия
Кайл Уокер завершил карьеру в сборной Англии перед ЧМ-2026

Кайл Уокер завершил карьеру в сборной Англии

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Защитник "Бернли" Кайл Уокер объявил о завершении карьеры в сборной Англии по футболу.
«
"После более чем десяти лет, проведенных в составе сборной своей страны, я решил завершить международную карьеру. Играть за Англию всегда было самой большой честью в моей карьере, и я всегда буду этим гордиться", - написал Уокер в Instagram*.
На предстоящем чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, сборная Англии сыграет в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы.
Уокеру 35 лет, он является победителем Лиги чемпионов и шестикратным чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити". Также он выступал за английский "Шеффилд Юнайтед", "Тоттенхэм Хотспур", "Куинз Парк Рейнджерс", "Астон Виллу" и итальянский "Милан".
В составе сборной Англии Уокер дважды дошел до финала чемпионата Европы (2020, 2024), всего на его счету за национальную команду 96 матчей и один гол. Последний раз он играл за сборную в июне 2025 года в товарищеском матче против команды Сенегала (1:3).

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
