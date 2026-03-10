Рейтинг@Mail.ru
Россиянин стал четвертым на ЧМ по адаптивному скейтбордингу в Бразилии - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/skeytbording-2079765222.html
Россиянин стал четвертым на ЧМ по адаптивному скейтбордингу в Бразилии
Россиянин стал четвертым на ЧМ по адаптивному скейтбордингу в Бразилии - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Россиянин стал четвертым на ЧМ по адаптивному скейтбордингу в Бразилии
Россиянин Максим Лаллав занял четвертое место на первом в истории чемпионате мира по адаптивному скейтбордингу, который прошел в бразильском Сан-Паулу. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T17:42:00+03:00
2026-03-10T17:42:00+03:00
спорт
бразилия
россия
илья вдовин
сан-паулу (город)
скейтбординг
скейтбордисты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034986677_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2460769dd7c996a08e6e3e207f17ea88.jpg
https://ria.ru/20260310/rozhkov-2079757955.html
бразилия
россия
сан-паулу (город)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034986677_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_8264e195eee0ea6f93921080ebd463c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бразилия, россия, илья вдовин, сан-паулу (город), скейтбординг, скейтбордисты
Спорт, Бразилия, Россия, Илья Вдовин, Сан-Паулу (город), Скейтбординг, скейтбордисты
Россиянин стал четвертым на ЧМ по адаптивному скейтбордингу в Бразилии

Россиянин Лаллав стал четвертым на ЧМ по адаптивному скейтбордингу в Бразилии

© Организаторы Grand Skate TourМартин Атанасов
Мартин Атанасов - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Организаторы Grand Skate Tour
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россиянин Максим Лаллав занял четвертое место на первом в истории чемпионате мира по адаптивному скейтбордингу, который прошел в бразильском Сан-Паулу.
16-летний россиянин в финале соревнований показал результат 76,53 балла. Победителем соревнований стал бразилец Филипе Нуньес (85,34 балла), серебро его соотечественник Кай Аугусто (83,33). Третье место занял другой представитель Бразилии - Давид Соарес (80,29).
"Для Федерации скейтбординга России адаптивный скейтбординг является важным и перспективным направлением. Для нас особенно важно, что в российской команде есть такой уникальный спортсмен, как Максим Лаллав. Его судьба и путь в спорте заслуживают большого уважения", - приводит слова президента Федерации скейтбординга России Ильи Вдовина пресс-служба организации.
"Пройдя через серьёзные жизненные испытания, он сегодня занимает четвёртое место в мире. Это результат, который вызывает не только радость, но и настоящую гордость. Он показывает, что наша работа помогает людям находить себя в спорте, преодолевать трудности и становиться сильнее", - добавил он.
Флаг Паралимпийского комитета России (ПКР) - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Рожков: после возвращения гимна россияне чувствуют больше ответственности
Вчера, 17:19
 
СпортБразилияРоссияИлья ВдовинСан-Паулу (город)Скейтбордингскейтбордисты
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Барыс
    0
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Нефтехимик
    Трактор
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Спартак Москва
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ливерпуль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Барселона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Тоттенхэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Бавария
    1
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала