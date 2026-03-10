https://ria.ru/20260310/skeytbording-2079765222.html
Россиянин стал четвертым на ЧМ по адаптивному скейтбордингу в Бразилии
Россиянин стал четвертым на ЧМ по адаптивному скейтбордингу в Бразилии - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Россиянин стал четвертым на ЧМ по адаптивному скейтбордингу в Бразилии
Россиянин Максим Лаллав занял четвертое место на первом в истории чемпионате мира по адаптивному скейтбордингу, который прошел в бразильском Сан-Паулу. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T17:42:00+03:00
2026-03-10T17:42:00+03:00
2026-03-10T17:42:00+03:00
спорт
бразилия
россия
илья вдовин
сан-паулу (город)
скейтбординг
скейтбордисты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034986677_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2460769dd7c996a08e6e3e207f17ea88.jpg
https://ria.ru/20260310/rozhkov-2079757955.html
бразилия
россия
сан-паулу (город)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034986677_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_8264e195eee0ea6f93921080ebd463c8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, бразилия, россия, илья вдовин, сан-паулу (город), скейтбординг, скейтбордисты
Спорт, Бразилия, Россия, Илья Вдовин, Сан-Паулу (город), Скейтбординг, скейтбордисты
Россиянин стал четвертым на ЧМ по адаптивному скейтбордингу в Бразилии
Россиянин Лаллав стал четвертым на ЧМ по адаптивному скейтбордингу в Бразилии
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россиянин Максим Лаллав занял четвертое место на первом в истории чемпионате мира по адаптивному скейтбордингу, который прошел в бразильском Сан-Паулу.
16-летний россиянин в финале соревнований показал результат 76,53 балла. Победителем соревнований стал бразилец Филипе Нуньес (85,34 балла), серебро его соотечественник Кай Аугусто (83,33). Третье место занял другой представитель Бразилии - Давид Соарес (80,29).
"Для Федерации скейтбординга России адаптивный скейтбординг является важным и перспективным направлением. Для нас особенно важно, что в российской команде есть такой уникальный спортсмен, как Максим Лаллав. Его судьба и путь в спорте заслуживают большого уважения", - приводит слова президента Федерации скейтбординга России Ильи Вдовина пресс-служба организации.
"Пройдя через серьёзные жизненные испытания, он сегодня занимает четвёртое место в мире. Это результат, который вызывает не только радость, но и настоящую гордость. Он показывает, что наша работа помогает людям находить себя в спорте, преодолевать трудности и становиться сильнее", - добавил он.