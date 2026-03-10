Россиянин стал четвертым на ЧМ по адаптивному скейтбордингу в Бразилии

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россиянин Максим Лаллав занял четвертое место на первом в истории чемпионате мира по адаптивному скейтбордингу, который прошел в бразильском Сан-Паулу.

16-летний россиянин в финале соревнований показал результат 76,53 балла. Победителем соревнований стал бразилец Филипе Нуньес (85,34 балла), серебро его соотечественник Кай Аугусто (83,33). Третье место занял другой представитель Бразилии - Давид Соарес (80,29).

"Для Федерации скейтбординга России адаптивный скейтбординг является важным и перспективным направлением. Для нас особенно важно, что в российской команде есть такой уникальный спортсмен, как Максим Лаллав. Его судьба и путь в спорте заслуживают большого уважения", - приводит слова президента Федерации скейтбординга России Ильи Вдовина пресс-служба организации.