Звезда "Реала" Родриго перенес операцию на колене
Звезда "Реала" Родриго перенес операцию на колене
Бразильский нападающий мадридского "Реала" Родриго перенес операцию на колене после разрыва крестообразной связки и наружного мениска правой ноги, сообщается на РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T14:42:00+03:00
2026-03-10T14:42:00+03:00
2026-03-10T15:36:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат испании по футболу
реал мадрид
2026
спорт, чемпионат испании по футболу, реал мадрид
Футбол, Спорт, Чемпионат Испании по футболу, Реал Мадрид
