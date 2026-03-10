Рейтинг@Mail.ru
Звезда "Реала" Родриго перенес операцию на колене
14:42 10.03.2026 (обновлено: 15:36 10.03.2026)
Звезда "Реала" Родриго перенес операцию на колене
Звезда "Реала" Родриго перенес операцию на колене - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Звезда "Реала" Родриго перенес операцию на колене
Бразильский нападающий мадридского "Реала" Родриго перенес операцию на колене после разрыва крестообразной связки и наружного мениска правой ноги, сообщается на РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026
спорт, чемпионат испании по футболу, реал мадрид
Футбол, Спорт, Чемпионат Испании по футболу, Реал Мадрид
Звезда "Реала" Родриго перенес операцию на колене

Футболист «Реала» Родриго перенес операцию на колене

Полузащитник мадридского "Реала" Родриго Гоэс
Полузащитник мадридского Реала Родриго Гоэс - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© пресс-служба клуба "Реал Мадрид"
Полузащитник мадридского "Реала" Родриго Гоэс. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бразильский нападающий мадридского "Реала" Родриго перенес операцию на колене после разрыва крестообразной связки и наружного мениска правой ноги, сообщается на сайте футбольного клуба.
Родриго получил повреждение 2 марта в матче 26-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (0:1). Он вышел на поле на 55-й минуте и доиграл встречу до конца. После игры Marca сообщала, что 25-летний бразилец пропустит остаток сезона и не сможет сыграть за сборную на предстоящем чемпионате мира.
Чемпионат Испании по футболу
02 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Реал Мадрид
0 : 1
Хетафе
39‎’‎ • Мартин Сатриано
(Мауро Арамбарри)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Операция была проведена доктором Мануэлем Лейесом под наблюдением медицинской службы "Реала". В ближайшие дни Родриго приступит к реабилитации", - говорится в клубном сообщении.
Родриго выступает за "Реал" с июля 2019 года. Его контракт рассчитан до июня 2028 года. Всего он сыграл за "сливочных" 297 матчей и забил 71 мяч. Вместе с "Реалом" бразилец трижды стал чемпионом Испании и дважды выиграл Лигу чемпионов. Также в его активе 37 матчей и девять голов в составе сборной Бразилии.
