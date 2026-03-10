Овечкин заявил, что не хочет проблем со здоровьем из-за затягивания карьеры

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что не хочет иметь проблем со здоровьем после завершения карьеры, поэтому решение о прекращении выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он будет принимать с учетом этих рисков.

Овечкину 40 лет. Он является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе россиянина 921 гол. Овечкин представляет "Вашингтон" с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли (2018). Всего на счету россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ 1673 (921+752) очка по системе "гол+пас".