Рейтинг@Mail.ru
Овечкин заявил, что не хочет проблем со здоровьем из-за затягивания карьеры - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:36 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/ovechkin-2079610238.html
Овечкин заявил, что не хочет проблем со здоровьем из-за затягивания карьеры
Овечкин заявил, что не хочет проблем со здоровьем из-за затягивания карьеры - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Овечкин заявил, что не хочет проблем со здоровьем из-за затягивания карьеры
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что не хочет иметь проблем со здоровьем после завершения карьеры, поэтому решение о прекращении... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T08:36:00+03:00
2026-03-10T08:36:00+03:00
хоккей
спорт
александр овечкин
ти джей оши
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067292359_75:49:1543:875_1920x0_80_0_0_8d4bfc4d3f794fe6e03b6f4a6c551a64.jpg
https://ria.ru/20260310/khokkey-2079599782.html
https://ria.ru/20260310/mikheev-2079605188.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067292359_0:0:1639:1229_1920x0_80_0_0_5484e076c90c95724a32a1b76c0d66b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр овечкин, ти джей оши, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Ти Джей Оши, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Овечкин заявил, что не хочет проблем со здоровьем из-за затягивания карьеры

Овечкин заявил, что ему уже трудно соревноваться с молодыми в НХЛ

© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : x.com/nhl
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что не хочет иметь проблем со здоровьем после завершения карьеры, поэтому решение о прекращении выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он будет принимать с учетом этих рисков.
Овечкин проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с "Кэпиталз" сезон в НХЛ. Ранее россиянин заявлял, что пока не принял решения о своем будущем в лиге.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Овечкин получил по лицу, но его клуб избежал позора. Шанс на плей-офф есть?
05:25
"Как будет чувствовать мое тело. Сейчас хоккей очень сложный, очень быстрый. Мне 40 лет, очень сложно соревноваться с молодыми ребятами. Самое главное - это здоровье. Мне бы не хотелось продолжать играть в хоккей так, чтобы через год-два мое колено, или локоть или спина болели. Чтобы мне было некомфортно всю оставшуюся жизнь. Поэтому мне нужно подойти с умом к этому. Но я все еще люблю игру. Я по-прежнему с удовольствием прихожу в раздевалку, общаюсь с ребятами", - сказал Овечкин в интервью своему экс-одноклубнику Ти Джею Оши на YouTube-канале NHL on ESPN.
Овечкину 40 лет. Он является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе россиянина 921 гол. Овечкин представляет "Вашингтон" с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли (2018). Всего на счету россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ 1673 (921+752) очка по системе "гол+пас".
Илья Михеев - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Передача Михеева помогла "Чикаго" обыграть "Юту" в матче НХЛ
07:33
 
ХоккейСпортАлександр ОвечкинТи Джей ОшиВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала