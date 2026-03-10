Застрявшие в ЮАР школьники обрадовались отмене рейсов, заявил директор

ПРЕТОРИЯ, 10 мар - РИА Новости. Отмена обратных рейсов в Россию из ЮАР обрадовала учащихся среднеобразовательной школы №636 Санкт-Петербурга, из-за перебоев в авиасообщении их поездка в Кейптаун продлилась на десять дней дольше, чем планировалось, рассказал РИА Новости директор учреждения Денис Рочев.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану . Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока . В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.

"Да, конечно, они (школьники - ред.) были счастливы... Скажем так: (отмена рейсов - ред.) дала новые возможности для знакомства со страной и ее историей", - отметил директор.

Учащиеся, прибывшие в африканскую страну для практики английского языка, должны были вылететь в Санкт-Петербург через Дубай еще 2 марта. Однако на фоне событий вокруг Ирана им пришлось задержаться.

"Родители стойко отнеслись к этой проблеме. Не было никакой паники, никаких сильных переживаний. Было чисто деловое прагматическое рассуждение", - отметил директор.

По его словам, купить дорожающие на фоне кризиса билеты на группу из 19 человек было непросто, и этот вариант отпал. Группа прибыла утром в день запланированного вылета в аэропорт.

"Там, конечно, никто ничего не знает. Представители сказали, что получают новую информацию каждый день и не могут даже сказать, что будет завтра", - добавил Рочев.

Поэтому они воспользовались советом сотрудников аэропорта и направились в офис Emirates . Когда они туда прибыли, там уже было "много народу" и очереди. Однако им смогли найти большие билетные слоты с вылетом 10 и 11 марта с бесплатным перебронированием на Turkish Airlines

Вопрос с проживанием также решился без проблем. Менеджмент гостиницы вошел в положение и, где было возможно, продлил номера или предложил переселение, а в конце группе сделали скидку, отметил директор.

Несмотря на задержку рейсов, школьников удалось занять эти десять дней: педсостав организовывал для них уроки, экскурсии, поисковые игры по городу. Кроме того, при участии генконсульства РФ Кейптауне была организована встреча с учащимися одной из местных школ.

"Никакого негатива не было. Конечно, было волнение у нас, у взрослых, как дальше ситуация сложится и все ли будет нормально с вылетами домой", - добавил директор.