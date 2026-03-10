Рейтинг@Mail.ru
Застрявшие в ЮАР школьники обрадовались отмене рейсов, заявил директор
10.03.2026
Застрявшие в ЮАР школьники обрадовались отмене рейсов, заявил директор
Застрявшие в ЮАР школьники обрадовались отмене рейсов, заявил директор - РИА Новости, 10.03.2026
Застрявшие в ЮАР школьники обрадовались отмене рейсов, заявил директор
Отмена обратных рейсов в Россию из ЮАР обрадовала учащихся среднеобразовательной школы №636 Санкт-Петербурга, из-за перебоев в авиасообщении их поездка в... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T23:59:00+03:00
2026-03-10T23:59:00+03:00
в мире
россия
военная операция сша и израиля против ирана
юар
россия
юар
в мире, россия, военная операция сша и израиля против ирана, юар
В мире, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана, ЮАР
Застрявшие в ЮАР школьники обрадовались отмене рейсов, заявил директор

Рочев: отмена обратных рейсов в Россию из ЮАР обрадовала школьников

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкНа набережной Кейптауна
На набережной Кейптауна - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
На набережной Кейптауна. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 10 мар - РИА Новости. Отмена обратных рейсов в Россию из ЮАР обрадовала учащихся среднеобразовательной школы №636 Санкт-Петербурга, из-за перебоев в авиасообщении их поездка в Кейптаун продлилась на десять дней дольше, чем планировалось, рассказал РИА Новости директор учреждения Денис Рочев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
"Да, конечно, они (школьники - ред.) были счастливы... Скажем так: (отмена рейсов - ред.) дала новые возможности для знакомства со страной и ее историей", - отметил директор.
Учащиеся, прибывшие в африканскую страну для практики английского языка, должны были вылететь в Санкт-Петербург через Дубай еще 2 марта. Однако на фоне событий вокруг Ирана им пришлось задержаться.
"Родители стойко отнеслись к этой проблеме. Не было никакой паники, никаких сильных переживаний. Было чисто деловое прагматическое рассуждение", - отметил директор.
По его словам, купить дорожающие на фоне кризиса билеты на группу из 19 человек было непросто, и этот вариант отпал. Группа прибыла утром в день запланированного вылета в аэропорт.
"Там, конечно, никто ничего не знает. Представители сказали, что получают новую информацию каждый день и не могут даже сказать, что будет завтра", - добавил Рочев.
Поэтому они воспользовались советом сотрудников аэропорта и направились в офис Emirates. Когда они туда прибыли, там уже было "много народу" и очереди. Однако им смогли найти большие билетные слоты с вылетом 10 и 11 марта с бесплатным перебронированием на Turkish Airlines.
Вопрос с проживанием также решился без проблем. Менеджмент гостиницы вошел в положение и, где было возможно, продлил номера или предложил переселение, а в конце группе сделали скидку, отметил директор.
Несмотря на задержку рейсов, школьников удалось занять эти десять дней: педсостав организовывал для них уроки, экскурсии, поисковые игры по городу. Кроме того, при участии генконсульства РФ в Кейптауне была организована встреча с учащимися одной из местных школ.
"Никакого негатива не было. Конечно, было волнение у нас, у взрослых, как дальше ситуация сложится и все ли будет нормально с вылетами домой", - добавил директор.
Первая группа из девяти человек уже вылетела во вторник рейсом через Стамбул. Вторая часть группы отправится в Санкт-Петербург в среду.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
