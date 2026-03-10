Рейтинг@Mail.ru
Меликов доложил Путину о реализации шести инфраструктурных проектов - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/melikov-2079721988.html
Меликов доложил Путину о реализации шести инфраструктурных проектов
Меликов доложил Путину о реализации шести инфраструктурных проектов - РИА Новости, 10.03.2026
Меликов доложил Путину о реализации шести инфраструктурных проектов
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в Кремле о реализации в республике шести важных... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:50:00+03:00
2026-03-10T15:50:00+03:00
махачкала
республика дагестан
дербент
сергей меликов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023616661_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_d60257e9744186afb498af125dc51082.jpg
https://ria.ru/20260310/melikov-2079711215.html
https://ria.ru/20260310/melikov-2079665331.html
махачкала
республика дагестан
дербент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023616661_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e28b7bb311db77625e17482185da217.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, республика дагестан, дербент, сергей меликов, владимир путин
Махачкала, Республика Дагестан, Дербент, Сергей Меликов, Владимир Путин
Меликов доложил Путину о реализации шести инфраструктурных проектов

Меликов доложил Путину о реализации шести важных инфраструктурных проектов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в Кремле о реализации в республике шести важных инфраструктурных проектов.
В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретился с Меликовым в Кремле. Позже глава Дагестана рассказал в своем Telegram-канале, что доложил президенту о поддержке участников специальной военной операции и их семей, росте экономических показателей региона, строительстве социальных объектов и так далее.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Меликов рассказал о реакции Путина на проблему грузоперевозчиков в Иране
Вчера, 15:15
"Я рассказал, как у нас реализуется сегодня шесть проектов, которые без поддержки федерального центра не могли бы решаться. Это шесть важных проектов инфраструктурных, которые реализуются благодаря его, Владимира Владимировича, указанию по формированию инфраструктурного меню", - сообщил Меликов в ходе пресс-подхода по итогам встречи с президентом.
Речь идет о строительстве мусоросортировочных комплексов, водовода "Чиркей — Махачкала — Каспийск", который должен обеспечить чистой водой около 900 тысяч человек, очистных сооружений в Махачкале, дорог в обход Дербента, Хасавюрта и Махачкалы. Также глава региона доложил о создании морского курорта (Каспийский прибрежный кластер) и реализации программы комплексного развития города Дербента.
"Это шесть проектов, которые мы делаем при федеральной поддержке: где-то субсидирования, но по большей части кредитования этих проектов", - отметил глава республики.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Меликов попросил Путина о строительстве ледовой арены в Дагестане
Вчера, 12:26
 
МахачкалаРеспублика ДагестанДербентСергей МеликовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала