Меликов доложил Путину о реализации шести инфраструктурных проектов

МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в Кремле о реализации в республике шести важных инфраструктурных проектов.
В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретился с Меликовым в Кремле. Позже глава Дагестана рассказал в своем Telegram-канале, что доложил президенту о поддержке участников специальной военной операции и их семей, росте экономических показателей региона, строительстве социальных объектов и так далее.
"Я рассказал, как у нас реализуется сегодня шесть проектов, которые без поддержки федерального центра не могли бы решаться. Это шесть важных проектов инфраструктурных, которые реализуются благодаря его, Владимира Владимировича, указанию по формированию инфраструктурного меню", - сообщил Меликов в ходе пресс-подхода по итогам встречи с президентом.
Речь идет о строительстве мусоросортировочных комплексов, водовода "Чиркей — Махачкала — Каспийск", который должен обеспечить чистой водой около 900 тысяч человек, очистных сооружений в Махачкале, дорог в обход Дербента, Хасавюрта и Махачкалы. Также глава региона доложил о создании морского курорта (Каспийский прибрежный кластер) и реализации программы комплексного развития города Дербента.
"Это шесть проектов, которые мы делаем при федеральной поддержке: где-то субсидирования, но по большей части кредитования этих проектов", - отметил глава республики.