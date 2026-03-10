Меликов доложил Путину о реализации шести инфраструктурных проектов

МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в Кремле о реализации в республике шести важных инфраструктурных проектов.

"Это шесть проектов, которые мы делаем при федеральной поддержке: где-то субсидирования, но по большей части кредитования этих проектов", - отметил глава республики.