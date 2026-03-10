"Трактор" вышел в плей-офф КХЛ после поражения "Амура" в матче с "Барысом"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Хабаровский "Амур" проиграл астанинскому "Барысу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу казахстанской команды, в составе которой дубль оформил Майкл Веккьоне (40-я, 59-я минуты), также шайбу забросил Алихан Омирбеков (22). Вратарь "Барыса" Никита Бояркин оформил первый шатаут в сезоне и шестой в карьере в КХЛ. 27-летний казахстанец отразил 34 броска.
10 марта 2026 • начало в 12:15
Завершен
01:43 • Алихан Омирбеков
(Динмухамед Каиржан, Кирилл Савицкий)
19:28 • Майк Веччионе
18:51 • Майк Веччионе
(Джейк Масси, Мэйсон Морелли)
"Барыс" третий раз по ходу сезона обыграл "Амур" и сравнял счет в серии очных противостояний - 3-3. Хабаровский клуб провел заключительный домашний матч в регулярном чемпионате текущего сезона.
После поражения хабаровчан челябинский "Трактор" (66 очков) гарантировал себе место в топ-8 турнирной таблицы Восточной конференции и участие в плей-офф КХЛ. "Амур" (57) идет на девятом месте, "Барыс" (51) располагается строчкой ниже.