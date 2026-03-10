Гол и передача Панарина помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Коламбус"

Встреча в Коламбусе завершилась со счетом 5:4 (2:1, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу "Лос-Анджелеса". В составе победителей шайбы забросили Скотт Лоутон (7-я минута), Артемий Панарин (15), Адриан Кемпе (35, 63) и Брайан Дюмулин (51). У "Коламбуса" дубль оформил Конор Гарленд (18, 33), также отличились Дентон Матейчук (31) и Кирилл Марченко (59).

Панарин забросил 21-ю шайбу в текущем сезоне и вторую за "Кингз", кроме того, на его счету результативная передача в овертайме на Кемпе. Всего в активе россиянина 65 очков (21+44) за 59 матчей. Марченко отметился 23-м голом в 57 встречах, также на его счету 32 голевых паса. Защитник "Коламбуса" Иван Проворов отдал 18-ю результативную передачу, спортсмен заработал 25 очков за 63 игры.