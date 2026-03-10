Рейтинг@Mail.ru
Гол и передача Панарина помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Коламбус"
Хоккей
 
02:00 10.03.2026
Гол и передача Панарина помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Коламбус"
Гол и передача Панарина помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Коламбус"
"Лос-Анджелес Кингз" в овертайме одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 10.03.2026
национальная хоккейная лига (нхл), лос-анджелес кингз, коламбус блю джекетс, артемий панарин, кирилл марченко
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Лос-Анджелес Кингз, Коламбус Блю Джекетс, Артемий Панарин, Кирилл Марченко
Гол и передача Панарина помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Коламбус"

Гол и передача Панарина помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Коламбус" в матче НХЛ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" в овертайме одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
09 марта 2026 • начало в 23:00
Закончен в OT
Коламбус
4 : 5
Лос-Анджелес
17:35 • Конор Гарланд
(Шон Монахэн, Иван Проворов)
30:53 • Дэнтон Матейчук
(Исак Лундестрем, Бун Дженнер)
32:13 • Конор Гарланд
(Дэнтон Матейчук)
58:04 • Кирилл Марченко
(Зак Веренски, Чарли Койл)
06:46 • Скотт Лафтон
(Брайан Дюмулин, Алекс Теркотт)
14:48 • Артемий Панарин
(Самуэль Хелениус)
34:09 • Адриан Кемпе
(Анже Копитар, Брайан Дюмулин)
50:07 • Брайан Дюмулин
(Мики Андерсон, Скотт Лафтон)
62:34 • Адриан Кемпе
(Артемий Панарин, Дрю Доути)
Встреча в Коламбусе завершилась со счетом 5:4 (2:1, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу "Лос-Анджелеса". В составе победителей шайбы забросили Скотт Лоутон (7-я минута), Артемий Панарин (15), Адриан Кемпе (35, 63) и Брайан Дюмулин (51). У "Коламбуса" дубль оформил Конор Гарленд (18, 33), также отличились Дентон Матейчук (31) и Кирилл Марченко (59).
Панарин забросил 21-ю шайбу в текущем сезоне и вторую за "Кингз", кроме того, на его счету результативная передача в овертайме на Кемпе. Всего в активе россиянина 65 очков (21+44) за 59 матчей. Марченко отметился 23-м голом в 57 встречах, также на его счету 32 голевых паса. Защитник "Коламбуса" Иван Проворов отдал 18-ю результативную передачу, спортсмен заработал 25 очков за 63 игры.
"Лос-Анджелес", набрав 66 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Коламбус" с 74 баллами располагается на четвертой строчке в Столичном дивизионе.
Шайфли признали лучшим игроком недели в НХЛ
Вчера, 21:51
 
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Лос-Анджелес Кингз Коламбус Блю Джекетс Артемий Панарин Кирилл Марченко
 
