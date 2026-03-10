Рейтинг@Mail.ru
Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках"
11:06 10.03.2026 (обновлено: 11:42 10.03.2026)
Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках"
Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках"
Московский стадион "Лужники" примет суперфинал Кубка России по футболу сезона-2025/26 24 мая, сообщается в Telegram-канале турнира. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
https://ria.ru/20260304/tsska-2078605840.html
спорт, кубок россии по футболу, российский футбольный союз (рфс), пфк цска, динамо москва, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Кубок России по футболу, Российский футбольный союз (РФС), ПФК ЦСКА, Динамо Москва, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ)
Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках"

Суперфинал Кубка России по футболу состоится на стадионе "Лужники" 24 мая

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московский стадион "Лужники" примет суперфинал Кубка России по футболу сезона-2025/26 24 мая, сообщается в Telegram-канале турнира.
Место проведения встречи утвердило бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС). "Лужники" примут решающий матч Кубка России в пятый раз подряд и в 13-й за всю историю.
В первых полуфинальных матчах пути РПЛ Кубка России московский ЦСКА дома выиграл у "Краснодара" (3:1), а столичное "Динамо" в дерби разгромило "Спартак" (5:2). Ответные встречи пройдут 17 и 18 марта. На первом этапе полуфинала пути регионов петербургский "Зенит" сыграет с махачкалинским "Динамо" (18 марта), а самарские "Крылья Советов" - с московским "Локомотивом" (19 марта).
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале турнира сезона-2024/25 обыграл "Ростов" (0:0; в серии пенальти - 4:3) и сравнялся с лидером по количеству трофеев московским "Локомотивом" (по 9).
Данил Круговой - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
ЦСКА одержал волевую победу над "Краснодаром" в матче Кубка России
4 марта, 22:49
 
ФутболСпортКубок России по футболуРоссийский футбольный союз (РФС)ПФК ЦСКАДинамо МоскваЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
