Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках"
Московский стадион "Лужники" примет суперфинал Кубка России по футболу сезона-2025/26 24 мая, сообщается в Telegram-канале турнира. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках"
