"Волга" обыграла "Арсенал" в матче Первой лиги с двумя удалениями

Встреча в Туле завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 69-й минуте с пенальти отличился Дмитрий Каменщиков (69-я минута). У туляков после второго предупреждения был удален полузащитник Милош Брнович (45), спустя пару минут в компенсированное время красную карточку получил капитан гостей защитник Айдар Хабибуллин.