"Волга" обыграла "Арсенал" в матче Первой лиги с двумя удалениями
Футбол
 
18:59 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/volga-2079549383.html
"Волга" обыграла "Арсенал" в матче Первой лиги с двумя удалениями
"Волга" обыграла "Арсенал" в матче Первой лиги с двумя удалениями - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"Волга" обыграла "Арсенал" в матче Первой лиги с двумя удалениями
Футбольный клуб "Волга" из Ульяновска обыграл тульский "Арсенал" в матче 23-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T18:59:00+03:00
2026-03-09T18:59:00+03:00
футбол
спорт
ульяновск
тула
россия
дмитрий каменщиков
волга
первая лига
ульяновск
тула
россия
"Волга" обыграла "Арсенал" в матче Первой лиги с двумя удалениями

Футболисты "Волги" обыграли "Арсенал" в матче Первой лиги с двумя удалениями

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Футбольный клуб "Волга" из Ульяновска обыграл тульский "Арсенал" в матче 23-го тура Первой лиги.
Встреча в Туле завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 69-й минуте с пенальти отличился Дмитрий Каменщиков (69-я минута). У туляков после второго предупреждения был удален полузащитник Милош Брнович (45), спустя пару минут в компенсированное время красную карточку получил капитан гостей защитник Айдар Хабибуллин.
Первая лига
09 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
Арсенал Тула
0 : 1
Волга Ульяновск
69‎’‎ • Дмитрий Каменщиков (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Не проигрывающая на протяжении четырех матчей Первой лиги "Волга" набрала 26 очков и идет 14-й в таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Арсенал" (29 очков) прервал серию без поражений из шести матчей и идет 11-м.
Альбек Гонгапшев - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Гол Гонгапшева принес "Шиннику" победу над "Уфой"
Вчера, 17:00
 
Футбол
 
