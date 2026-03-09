"Станет примером": Терентьев поздравил Ворончихину с золотом Паралимпиады

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Завоевавшая золотую медаль на Паралимпийских играх в Италии горнолыжница Варвара Ворончихина будет примером для многих людей в стране, которые могут вернуться к активной жизни, заявил РИА Новости паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаил Терентьев.

"Это поколение можно назвать наследием Паралимпиады, проходившей в нашей стране. Я надеюсь, что спорт также будет частью социальной интеграции людей с инвалидностью в общество. Мы видим, что лихолетье, через которое прошел наш спорт, завершается. Спорт и дальше будет следовать важной миссии возвращения людей с инвалидностью к активной жизни", - добавил собеседник агентства.