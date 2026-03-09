Рейтинг@Mail.ru
"Станет примером": Терентьев поздравил Ворончихину с золотом Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
12:50 09.03.2026 (обновлено: 13:02 09.03.2026)
"Станет примером": Терентьев поздравил Ворончихину с золотом Паралимпиады
"Станет примером": Терентьев поздравил Ворончихину с золотом Паралимпиады
Завоевавшая золотую медаль на Паралимпийских играх в Италии горнолыжница Варвара Ворончихина будет примером для многих людей в стране, которые могут вернуться к РИА Новости Спорт, 09.03.2026
спорт, россия, италия, милан, михаил терентьев, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Завоевавшая золотую медаль на Паралимпийских играх в Италии горнолыжница Варвара Ворончихина будет примером для многих людей в стране, которые могут вернуться к активной жизни, заявил РИА Новости паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаил Терентьев.
Ворончихина в понедельник одержала победу в супергиганте. Спортсменка завоевала первую золотую медаль для сборной России на Играх. В субботу она стала бронзовым призером в скоростном спуске и принесла сборной России первую медаль Паралимпиады. Ворончихиной 23 года, это дебютная для нее Паралимпиада. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Играх с национальной символикой.
"Я поздравляю Варвару Ворончихину с победой на Паралимпийских играх. Звание паралимпийского чемпиона – это уже навсегда, и я надеюсь, что она будет высоко нести его - для того, чтобы на ее примере появилось еще больше людей, желающих заниматься горнолыжным спортом. Варваре 23 года, и она относится к тому поколению атлетов, которые пришли в спорт после Паралимпийских игр 2014 года в Сочи", - сказал Терентьев.
"Это поколение можно назвать наследием Паралимпиады, проходившей в нашей стране. Я надеюсь, что спорт также будет частью социальной интеграции людей с инвалидностью в общество. Мы видим, что лихолетье, через которое прошел наш спорт, завершается. Спорт и дальше будет следовать важной миссии возвращения людей с инвалидностью к активной жизни", - добавил собеседник агентства.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Ворончихина рассказала, кому посвятила победу на Паралимпиаде
Вчера, 12:33
 
