"Станет примером": Терентьев поздравил Ворончихину с золотом Паралимпиады
2026-03-09T12:50:00+03:00
2026-03-09T12:50:00+03:00
2026-03-09T13:02:00+03:00
спорт
россия
италия
милан
михаил терентьев
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Завоевавшая золотую медаль на Паралимпийских играх в Италии горнолыжница Варвара Ворончихина будет примером для многих людей в стране, которые могут вернуться к активной жизни, заявил РИА Новости паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаил Терентьев.
Ворончихина в понедельник одержала победу в супергиганте. Спортсменка завоевала первую золотую медаль для сборной России
на Играх. В субботу она стала бронзовым призером в скоростном спуске и принесла сборной России первую медаль Паралимпиады. Ворончихиной 23 года, это дебютная для нее Паралимпиада. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Играх с национальной символикой.
"Я поздравляю Варвару Ворончихину с победой на Паралимпийских играх. Звание паралимпийского чемпиона – это уже навсегда, и я надеюсь, что она будет высоко нести его - для того, чтобы на ее примере появилось еще больше людей, желающих заниматься горнолыжным спортом. Варваре 23 года, и она относится к тому поколению атлетов, которые пришли в спорт после Паралимпийских игр 2014 года в Сочи", - сказал Терентьев
.
"Это поколение можно назвать наследием Паралимпиады, проходившей в нашей стране. Я надеюсь, что спорт также будет частью социальной интеграции людей с инвалидностью в общество. Мы видим, что лихолетье, через которое прошел наш спорт, завершается. Спорт и дальше будет следовать важной миссии возвращения людей с инвалидностью к активной жизни", - добавил собеседник агентства.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР)
. Игры в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.