Дубль Мармуша помог "Манчестер Сити" обыграть "Ньюкасл" в Кубке Англии
Футбол
 
00:59 08.03.2026
Дубль Мармуша помог "Манчестер Сити" обыграть "Ньюкасл" в Кубке Англии
"Манчестер Сити" в гостях одержал победу над "Ньюкаслом" в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
футбол
спорт
омар мармуш
харви барнс
кристал пэлас
манчестер сити
кубок англии
спорт, омар мармуш, харви барнс, кристал пэлас, манчестер сити, кубок англии
Футбол, Спорт, Омар Мармуш, Харви Барнс, Кристал Пэлас, Манчестер Сити, Кубок Англии
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Манчестер Сити" в гостях одержал победу над "Ньюкаслом" в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча в городе Ньюкасл-апон-Тайн завершилась со счетом 3:1 в пользу "Манчестер Сити". В составе победителей дублем отметился Омар Мармуш (47-я и 65-я минуты), мяч также забил Савиньо (39). У "Ньюкасла" отличился Харви Барнс (18).
Кубок Англии
07 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Ньюкасл
1 : 3
Манчестер Сити
18‎’‎ • Харви Барнс
(Сандро Тонали)
39‎’‎ • Савио
(Жереми Доку)
47‎’‎ • Омар Мармуш
(Матеус Луис)
65‎’‎ • Омар Мармуш
(Матеус Луис)
Соперник "Манчестер Сити" по четвертьфиналу станет известен 9 марта по итогам жеребьевки. Действующим обладателем Кубка Англии является лондонский "Кристал Пэлас".
Алехандро Гарначо и Жоао Педро - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Челси" обыграл клуб Рейнольдса и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
7 марта, 23:35
 
Футбол Спорт Омар Мармуш Харви Барнс Кристал Пэлас Манчестер Сити Кубок Англии
 
