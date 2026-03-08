https://ria.ru/20260308/siti-2079305835.html
Дубль Мармуша помог "Манчестер Сити" обыграть "Ньюкасл" в Кубке Англии
Дубль Мармуша помог "Манчестер Сити" обыграть "Ньюкасл" в Кубке Англии - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Дубль Мармуша помог "Манчестер Сити" обыграть "Ньюкасл" в Кубке Англии
"Манчестер Сити" в гостях одержал победу над "Ньюкаслом" в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Дубль Мармуша помог "Манчестер Сити" обыграть "Ньюкасл" в Кубке Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии