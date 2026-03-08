Скотт Риттер раскрыл, что на самом деле не так в войне с Ираном

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Скотт Риттер сделал шокирующее заявление, дошедшее до самого президента США. Он наконец рассказал, что не так в войне с Ираном.
Какую тайну раскрыл "враг Америки"?
"Годами приучали"
По словам Риттера, Трамп как главнокомандующий нес конечную ответственность за удар, но решение созревало давно и было результатом скоординированной работы военных и разведок США и Израиля.
"Премьер-министру Нетаньяху не нужно сильно давить на Трампа. Американский лидер уже давно склонялся к подобным действиям. Он окружил себя кабинетом министров, настроенных крайне произраильски. Со стороны назначенных им политиков практически не было сопротивления", — отмечает эксперт.
Единственными, кто сомневался, по его словам, были военные, поскольку их беспокоила возможная продолжительность конфликта. Но Трамп все равно пошел на этот шаг.
Риттер подчеркивает: эта война стала тревожным сигналом для американской демократии, потому что полностью проигнорировали роль конгресса.
"Его мнение было проигнорировано Трампом с позволения самих же конгрессменов, — уверен политолог. — Отцы-основатели не давали президенту полномочий начинать войну от имени страны. Это прерогатива конгресса. Обязательная, а не факультативная. Но у нас сейчас президент, который отказался согласовывать свои действия, а конгресс отступился от своих требований".
© РИА Новости / Стрингер
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Риттер также обращает внимание на общественные настроения. Большинство американцев, по его словам, не хотят новой войны на Ближнем Востоке. Но их годами приучали верить, что Иран — враг, заслуживающий удара.
Европа не у дел
Пока США и Израиль наносят удары по Ирану, Европа оказалась в глубокой тени. Испания, например, отказалась предоставлять свои базы для военной операции. Но Дональд Трамп ответил жестко: мнение Мадрида его не интересует и США продолжат использовать базы по своему усмотрению.
"Европа отказалась от своей роли игрока в международном сообществе. Она давно подчинилась Соединенным Штатам, и сейчас поздно говорить о независимости", — считает политолог.
Риттер не скрывает иронии, когда речь заходит об экономических страхах Европы. Да, там уже испуганно говорят о росте цен на нефть и газ. Но кого это волнует?
"Уверен, что и в России никому нет дела до Европы, которая сама определила свою судьбу, отрезав себя от самых доступных источников энергии — российской нефти и газа. Теперь европейцы расплачиваются за собственную глупость", — резюмирует эксперт.
И напоминает, что цены на газ в Британии уже взлетели до небес и война на Ближнем Востоке только ускорит падение европейской экономики.
"Возможно, это необходимо народам Европы, чтобы восстать и свергнуть элиты, которые никогда не заботились о простых людях, а только набивали свои кошельки", — заключает политолог.
"Трампу на остальных плевать"
Отмечая угрозу распространения конфликта на соседние государства, Риттер отмечает, что такой сценарий существовал с самого начала.
"Любая страна, которая позволила США использовать свою территорию как базу для нападения на Иран, теперь сама под ударом", — говорит он.
© AP Photo / Juan Carlos Llorca
Американский военный на базе Форт-Блисс
Американский военный на базе Форт-Блисс
Но особую тревогу у эксперта вызывает ядерный аспект конфликта. В прошлом месяце США вышли из последнего договора о контроле над вооружениями с Россией. Сигнал, по мнению Риттера, крайне опасный: "Мы уже видим, как Польша и Германия заговорили о приобретении собственной бомбы".
Еще один важный эффект этой войны — это разрушение отношений США с арабскими странами Персидского залива.
"Они проснулись сегодня утром и поняли: США заботятся только об Израиле, а на них Трампу наплевать", — подытожил Риттер.
Ранее эксперт говорил, что главную роль в деэскалации конфликта может сыграть Россия. Так, осенью прошлого года, когда Иран оказался на грани большой войны, вмешалась Москва.
Напомним: 28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. У Пентагона она называется "Эпическая ярость", у ЦАХАЛ — "Львиный рык". В первый же день ударов погибли несколько представителей высшего руководства исламской республики, включая верховного лидера Али Хаменеи.