Скотт Риттер раскрыл, что на самом деле не так в войне с Ираном

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Скотт Риттер сделал шокирующее заявление, дошедшее до самого президента США. Он наконец рассказал, что не так в войне с Ираном.

Какую тайну раскрыл "враг Америки"?

"Годами приучали"

Американский политолог, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер считает, что президент США действовал не в одиночку, а в тесной связке с Израилем и произраильским лобби внутри собственного кабинета.

По словам Риттера, Трамп как главнокомандующий нес конечную ответственность за удар, но решение созревало давно и было результатом скоординированной работы военных и разведок США и Израиля.

"Премьер-министру Нетаньяху не нужно сильно давить на Трампа. Американский лидер уже давно склонялся к подобным действиям. Он окружил себя кабинетом министров, настроенных крайне произраильски. Со стороны назначенных им политиков практически не было сопротивления", — отмечает эксперт.

Единственными, кто сомневался, по его словам, были военные, поскольку их беспокоила возможная продолжительность конфликта. Но Трамп все равно пошел на этот шаг.

Риттер подчеркивает: эта война стала тревожным сигналом для американской демократии, потому что полностью проигнорировали роль конгресса.

"Его мнение было проигнорировано Трампом с позволения самих же конгрессменов, — уверен политолог. — Отцы-основатели не давали президенту полномочий начинать войну от имени страны. Это прерогатива конгресса. Обязательная, а не факультативная. Но у нас сейчас президент, который отказался согласовывать свои действия, а конгресс отступился от своих требований".

Риттер также обращает внимание на общественные настроения. Большинство американцев, по его словам, не хотят новой войны на Ближнем Востоке . Но их годами приучали верить, что Иран — враг, заслуживающий удара.

Европа не у дел

Пока США и Израиль наносят удары по Ирану, Европа оказалась в глубокой тени. Испания, например, отказалась предоставлять свои базы для военной операции. Но Дональд Трамп ответил жестко: мнение Мадрида его не интересует и США продолжат использовать базы по своему усмотрению.

"Европа отказалась от своей роли игрока в международном сообществе. Она давно подчинилась Соединенным Штатам, и сейчас поздно говорить о независимости", — считает политолог.

Риттер не скрывает иронии, когда речь заходит об экономических страхах Европы. Да, там уже испуганно говорят о росте цен на нефть и газ. Но кого это волнует?

"Уверен, что и в России никому нет дела до Европы, которая сама определила свою судьбу, отрезав себя от самых доступных источников энергии — российской нефти и газа. Теперь европейцы расплачиваются за собственную глупость", — резюмирует эксперт.

И напоминает, что цены на газ в Британии уже взлетели до небес и война на Ближнем Востоке только ускорит падение европейской экономики.

"Возможно, это необходимо народам Европы, чтобы восстать и свергнуть элиты, которые никогда не заботились о простых людях, а только набивали свои кошельки", — заключает политолог.

"Трампу на остальных плевать"

Отмечая угрозу распространения конфликта на соседние государства, Риттер отмечает, что такой сценарий существовал с самого начала.

"Любая страна, которая позволила США использовать свою территорию как базу для нападения на Иран, теперь сама под ударом", — говорит он.

© AP Photo / Juan Carlos Llorca Американский военный на базе Форт-Блисс © AP Photo / Juan Carlos Llorca Американский военный на базе Форт-Блисс

Но особую тревогу у эксперта вызывает ядерный аспект конфликта. В прошлом месяце США вышли из последнего договора о контроле над вооружениями с Россией. Сигнал, по мнению Риттера, крайне опасный: "Мы уже видим, как Польша и Германия заговорили о приобретении собственной бомбы".

Еще один важный эффект этой войны — это разрушение отношений США с арабскими странами Персидского залива.

"Они проснулись сегодня утром и поняли: США заботятся только об Израиле, а на них Трампу наплевать", — подытожил Риттер.

Ранее эксперт говорил, что главную роль в деэскалации конфликта может сыграть Россия. Так, осенью прошлого года, когда Иран оказался на грани большой войны, вмешалась Москва.