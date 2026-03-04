Скотт Риттер раскрыл, кто сможет остановить агрессию США против Ирана

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Константин Белов. Экс-разведчик Скотт Риттер сделал неожиданное заявление об операции в Иране. По его мнению, список участников конфликта скоро пополнится.

Что натолкнуло его на эту идею? И чем он подкрепляет свою теорию?

"Нужно продержаться пять недель"

Россия готова серьезно встрять в ближневосточный кризис. Не для того, чтобы раздуть пламя, а наоборот, попытаться его погасить. И, как ни странно, даже спасти союзников США в регионе. Такую точку зрения высказал Скотт Риттер, бывший морпех-разведчик, а ныне политический обозреватель.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. У Пентагона она называется "Эпическая ярость", у ЦАХАЛ — "Львиный рев". В первый же день ударов погибли несколько представителей высшего руководства Исламской Республики, включая верховного лидера Али Хаменеи

Казалось бы, удар сокрушительный. Но политический обозреватель Скотт Риттер считает иначе. По его словам, Иран держится не на одном человеке, и с каждым днем ситуация для США будет только ухудшаться.

"Мы можем вести эту войну, не потеряв ни одного солдата, и все равно проиграть, потому что это операция по смене режима, — рассуждает экс-разведчик. — Когда станет ясно, что мы не можем этого сделать, провал американцев будет очевиден всем".

По его словам, теперь Иран будет вести "битву за выживание, в которой ему нужно продержаться дольше, чем это будет приемлемо для США".

Риттер обратил внимание и на выступление американского президента США Дональда Трампа, когда тот объявлял о начале операции . По мнению обозревателя, президент выглядел неуверенно. Эксперт прогнозирует: уже через несколько дней Трамп начнет искать повод выйти из конфликта, обязательно обвинив демократов и Байдена в развале армии.

Скоро закончатся боеприпасы

Чтобы переиграть Америку, Ирану нужно продержаться всего пять недель, уверен военный аналитик. Он также добавил, что конфликт на Ближнем Востоке не будет быстрым.

"Иран к этому готов. У них есть план. А у США, знаете ли, ни один план не выдерживает первого столкновения с противником", — отметил Риттер.

Он напомнил: запасы боеприпасов у США не бесконечны. Если военные действия затянутся, Вашингтон окажется в сложном положении

"Думаю, США рассчитывали, что война продлится несколько недель. То есть если война продлится пять недель, у США закончатся боеприпасы. Значит, Ирану нужно продержаться всего пять недель. Вот и все", — отметил эксперт.

Но главное, что решающую роль в деэскалации может сыграть Россия. Москва , по словам Риттера, приложит максимум усилий, чтобы через дипломатию остановить эскалацию. Даже если для этого придется вытаскивать из передряги ближневосточных союзников Вашингтона.

Эксперт напомнил, что осенью прошлого года Иран уже стоял на грани большой войны. В городах полыхали протесты, США стянули к побережью авианосец и эсминцы, из Вашингтона летели громкие угрозы. Но полноценного удара так и не случилось. Тогда, считает аналитик, решающую роль сыграла Москва.

"Это самоубийство"

"Россия превосходно умеет отслеживать и отключать Starlink, — говорит Риттер в подкасте Dialogue Works. — <...> Иранские спецслужбы хороши, я отдаю им должное — но убежден, что здесь не обошлось без России".

Однако спустя время Вашингтон все же решился нанести удар.

"Думаю, Дональд Трамп совершил политическое самоубийство. Если он не победит быстро и решительно, он проиграет промежуточные выборы, ему объявят импичмент и, возможно, осудят. Это будет его конец", — резюмировал аналитик.

В Тель-Авиве объяснили: цель операции — не дать Тегерану обзавестись ядерным оружием. Дональд Трамп высказался жестче — пообещал уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а заодно призвал иранцев свергнуть режим.

Уже к утру иранское телевидение сообщило: в результате ударов погиб верховный лидер Али Хаменеи . Вместе с ним — дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

Ракеты, по данным СМИ, накрывают не только военные объекты в самом Иране, но и гражданскую инфраструктуру в других странах региона. Тегеран в ответ запускает ракеты по израильской территории и американским базам на Ближнем Востоке