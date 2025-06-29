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Стоимость газа для ЕС за четыре года выросла в 2,5 раза - РИА Новости, 29.06.2025
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07:15 29.06.2025 (обновлено: 08:41 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/gaz-2026091294.html
Стоимость газа для ЕС за четыре года выросла в 2,5 раза
Стоимость газа для ЕС за четыре года выросла в 2,5 раза - РИА Новости, 29.06.2025
Стоимость газа для ЕС за четыре года выросла в 2,5 раза
Цены на газ для ЕС после введения санкций против России выросли в 2,5 раза — всего лишь за четыре года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T07:15:00+03:00
2025-06-29T08:41:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Цены на газ для ЕС после введения санкций против России выросли в 2,5 раза — всего лишь за четыре года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.Так, в апреле 2021-го средняя стоимость тысячи кубометров голубого топлива составляла 206 евро, а в этом апреле — уже 523,5 евро.Причем за предыдущие четыре года прирост стоимости этого вида топлива для объединения составил лишь 1,7 процента: в апреле 2017 года тысячу кубометров можно было приобрести всего за 202,5 евро. Двадцать лет назад, в середине весны 2000-го, этот же объем обходился ЕС в 123,9 евро.Основная причина — переориентация Евросоюза на сжиженный природный газ на фоне санкций против России. Если в 2021 году на СПГ приходилось всего треть от всех закупок объединения, то в 2025-м — уже чуть меньше половины. За четыре года стоимость импорта этого вида топлива выросла с 257 евро до 645,5 евро.Цена на трубопроводный газ все еще ниже сжиженного — 417 евро, хотя еще в 2021 году ЕС покупал тысячу кубометров всего за 178,7 евро.Таким образом, траты Евросоюза на газ в апреле 2025-го выросли до 8,05 миллиарда евро с 3,5 миллиарда четырьмя годами ранее, несмотря на то что объем импорта сократился за это же время на 8,5 процента, составив 15,4 миллиарда кубометров.
https://ria.ru/20250612/gaz-2022554644.html
https://ria.ru/20250610/ssha-2021917108.html
https://ria.ru/20250609/gaz-2021326427.html
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экономика, россия, евросоюз, евростат, сжиженный природный газ, природный газ
Экономика, Россия, Евросоюз, Евростат, сжиженный природный газ, Природный газ
Стоимость газа для ЕС за четыре года выросла в 2,5 раза

Санкции против России привели к росту стоимости газа для ЕС в 2,5 раза

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Цены на газ для ЕС после введения санкций против России выросли в 2,5 раза — всего лишь за четыре года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Так, в апреле 2021-го средняя стоимость тысячи кубометров голубого топлива составляла 206 евро, а в этом апреле — уже 523,5 евро.
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Причем за предыдущие четыре года прирост стоимости этого вида топлива для объединения составил лишь 1,7 процента: в апреле 2017 года тысячу кубометров можно было приобрести всего за 202,5 евро. Двадцать лет назад, в середине весны 2000-го, этот же объем обходился ЕС в 123,9 евро.
Основная причина — переориентация Евросоюза на сжиженный природный газ на фоне санкций против России. Если в 2021 году на СПГ приходилось всего треть от всех закупок объединения, то в 2025-м — уже чуть меньше половины. За четыре года стоимость импорта этого вида топлива выросла с 257 евро до 645,5 евро.
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Цена на трубопроводный газ все еще ниже сжиженного — 417 евро, хотя еще в 2021 году ЕС покупал тысячу кубометров всего за 178,7 евро.
Таким образом, траты Евросоюза на газ в апреле 2025-го выросли до 8,05 миллиарда евро с 3,5 миллиарда четырьмя годами ранее, несмотря на то что объем импорта сократился за это же время на 8,5 процента, составив 15,4 миллиарда кубометров.
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