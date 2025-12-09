Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Польши заявил, что хотел бы иметь собственную ядерную бомбу - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/polsha-2060806708.html
Глава МВД Польши заявил, что хотел бы иметь собственную ядерную бомбу
Глава МВД Польши заявил, что хотел бы иметь собственную ядерную бомбу - РИА Новости, 09.12.2025
Глава МВД Польши заявил, что хотел бы иметь собственную ядерную бомбу
Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что хотел бы иметь собственную ядерную бомбу. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:36:00+03:00
2025-12-09T13:36:00+03:00
в мире
польша
сша
турция
владислав косиняк-камыш
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156240/92/1562409224_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f10919f7b23609cb9714efd79f765b88.jpg
https://ria.ru/20250825/ministr-2037474111.html
https://ria.ru/20251209/ukraina-2060700293.html
польша
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156240/92/1562409224_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_06cf9ce8e47b64836f740a5ac9f81805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, турция, владислав косиняк-камыш , дмитрий песков, нато
В мире, Польша, США, Турция, Владислав Косиняк-Камыш , Дмитрий Песков, НАТО
Глава МВД Польши заявил, что хотел бы иметь собственную ядерную бомбу

Глава МВД Польши Кервиньский заявил, что хочет иметь собственную ядерную бомбу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши и Евросоюза
Флаг Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг Польши и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 9 дек – РИА Новости. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что хотел бы иметь собственную ядерную бомбу.
"Я хотел бы, чтобы мы когда-нибудь имели", - заявил Кервиньский эфире радиостанции RadioZet, отвечая на вопрос, должна ли иметь Польша собственную ядерную бомбу.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Глава Минобороны Польши надеется на создание в стране ядерного оружия
25 августа, 15:44
При этом он отметил, что пока Польша не ведет такой работы. "Мы пока не собираемся этого делать", - сказал министр.
В конце лета министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не теряет надежды на создание польского ядерного оружия.
В прошлом году власти Польши выразили готовность разместить на своей территории американское ядерное оружие по программе Nuclear Sharing.
Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. США держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Президент Польши не поедет на Украину, куда его пригласил Зеленский
Вчера, 01:37
 
В миреПольшаСШАТурцияВладислав Косиняк-КамышДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала