Глава МВД Польши заявил, что хотел бы иметь собственную ядерную бомбу

ВАРШАВА, 9 дек – РИА Новости. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что хотел бы иметь собственную ядерную бомбу.
"Я хотел бы, чтобы мы когда-нибудь имели", - заявил Кервиньский эфире радиостанции RadioZet, отвечая на вопрос, должна ли иметь Польша собственную ядерную бомбу.
При этом он отметил, что пока Польша не ведет такой работы. "Мы пока не собираемся этого делать", - сказал министр.
В конце лета министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не теряет надежды на создание польского ядерного оружия.
В прошлом году власти Польши выразили готовность разместить на своей территории американское ядерное оружие по программе Nuclear Sharing.
Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. США держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.