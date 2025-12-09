Глава МВД Польши заявил, что хотел бы иметь собственную ядерную бомбу

ВАРШАВА, 9 дек – РИА Новости. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что хотел бы иметь собственную ядерную бомбу.

При этом он отметил, что пока Польша не ведет такой работы. "Мы пока не собираемся этого делать", - сказал министр.