"Интер Майами" Месси победил "Ди-Си Юнайтед" в матче MLS
Футбол
 
09:45 08.03.2026
"Интер Майами" Месси победил "Ди-Си Юнайтед" в матче MLS
"Интер Майами" Месси победил "Ди-Си Юнайтед" в матче MLS
"Интер Майами" обыграл вашингтонский "Ди-Си Юнайтед" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
балтимор
"Интер Майами" Месси победил "Ди-Си Юнайтед" в матче MLS

Голы Месси и Де Пауля принесли "Интер Майами" победу над "Ди-Си Юнайтед"

© Фото : Пресс-служба "Интер Майами"Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси (справа) с партнерами
Нападающий Интер Майами Лионель Месси (справа) с партнерами - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : Пресс-служба "Интер Майами"
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси (справа) с партнерами. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Интер Майами" обыграл вашингтонский "Ди-Си Юнайтед" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Балтиморе завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе "Интер Майами" мячи забили Родриго Де Пауль (17-я минута) и Лионель Месси (27). У столичной команды отличился Тай Барибо (75).
"Интер Майами" (6 очков) занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, где "Юнайтед" (3) идет восьмым.
Футболисты Интер Майами на приеме в Белом доме - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Они не понимают, что творится": зачем Трамп рассказал Месси про Иран
6 марта, 18:56
 
