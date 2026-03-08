https://ria.ru/20260308/mls-2079339243.html
"Интер Майами" Месси победил "Ди-Си Юнайтед" в матче MLS
"Интер Майами" обыграл вашингтонский "Ди-Си Юнайтед" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Голы Месси и Де Пауля принесли "Интер Майами" победу над "Ди-Си Юнайтед"