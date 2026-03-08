Рейтинг@Mail.ru
Лунев заявил, что восстановится к матчу Кубка России против "Спартака"
21:56 08.03.2026
Лунев заявил, что восстановится к матчу Кубка России против "Спартака"
Лунев заявил, что восстановится к матчу Кубка России против "Спартака"
Вратарь московского "Динамо" Андрей Лунев заявил РИА Новости, что восстановится к ответному матчу полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу против столичного... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/dinamo-2079438330.html
Лунев заявил, что восстановится к матчу Кубка России против "Спартака"

Вратарь "Динамо" Лунев заявил, что восстановится к ответной игре со "Спартаком"

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вратарь московского "Динамо" Андрей Лунев заявил РИА Новости, что восстановится к ответному матчу полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу против столичного "Спартака".
В воскресенье Лунев не вошел в заявку "Динамо" на гостевой матч 20-го тура чемпионата России против ЦСКА (4:1).
"К "Спартаку" восстановлюсь", - сказал Лунев.
Ответная встреча между "Спартаком" и "Динамо" пройдет 18 марта. В первой игре "бело-голубые" победили дома со счетом 5:2.
"Динамо" нанесло ЦСКА крупнейшее домашнее поражение в РПЛ за шесть лет
Футбол, Кубок России по футболу, Андрей Лунев, Динамо Москва, Спартак Москва, ПФК ЦСКА
 
