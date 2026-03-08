https://ria.ru/20260308/lunev-2079439679.html
Лунев заявил, что восстановится к матчу Кубка России против "Спартака"
Лунев заявил, что восстановится к матчу Кубка России против "Спартака" - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Лунев заявил, что восстановится к матчу Кубка России против "Спартака"
Вратарь московского "Динамо" Андрей Лунев заявил РИА Новости, что восстановится к ответному матчу полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу против столичного... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T21:56:00+03:00
2026-03-08T21:56:00+03:00
2026-03-08T21:59:00+03:00
футбол
спорт
кубок россии по футболу
андрей лунев
динамо москва
спартак москва
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
https://ria.ru/20260308/dinamo-2079438330.html
