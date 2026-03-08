Рейтинг@Mail.ru
"Торпедо" победило "Сочи" в матче КХЛ
Хоккей
 
19:27 08.03.2026
"Торпедо" победило "Сочи" в матче КХЛ
"Торпедо" победило "Сочи" в матче КХЛ
Нижегородское "Торпедо" обыграло "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Торпедо" победило "Сочи" в матче КХЛ

"Торпедо" обыграло "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" обыграло "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась в пользу хозяев со счетом 4:3 (2:1, 0:0, 2:2). У победителей отличились Амир Гараев (3-я минута), Никита Шавин (13), Василий Атанасов (46) и Сергей Гончарук (52). Голы гостей в активе Даниила Сероуха (10), Тимура Хафизова (43) и Егора Петухова (48).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
08 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
Торпедо НН
4 : 3
Сочи
02:52 • Амир Гараев
(Максим Летунов)
12:12 • Никита Шавин
(Андрей Белевич, Боб Нарделла)
05:08 • Василий Атанасов
(Егор Виноградов, Денис Александров)
11:37 • Сергей Гончарук
(Владимир Ткачев, Даниил Журавлев)
09:02 • Даниил Сероух
(Кэмерон Ли, Уильям Биттен)
02:10 • Тимур Хафизов
(Кэмерон Ли, Уильям Биттен)
07:49 • Егор Петухов
(Дмитрий Кагарлицкий, Матвей Гуськов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Торпедо", набрав 78 очков, поднялось на четвертое место в таблице Западной конференции, где "Сочи" с 44 баллами располагается на заключительной, 11-й позиции. В следующем матче нижегородская команда 11 марта на выезде встретится с омским "Авангардом", а сочинцы днем ранее в Москве сыграют с ЦСКА.
"Сочи" обыграл "Торпедо" и прервал серию из пяти поражений в КХЛ
