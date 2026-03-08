https://ria.ru/20260308/fulhemy-2079410324.html
"Фулхэм" проиграл "Саутгемптону" в матче Кубка Англии по футболу
Лондонский "Фулхэм" проиграл "Саутгемптону" в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Фулхэм" проиграл "Саутгемптону" в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу