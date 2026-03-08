Рейтинг@Mail.ru
"Фулхэм" проиграл "Саутгемптону" в матче Кубка Англии по футболу
Футбол
 
17:17 08.03.2026
"Фулхэм" проиграл "Саутгемптону" в матче Кубка Англии по футболу
"Фулхэм" проиграл "Саутгемптону" в матче Кубка Англии по футболу
Лондонский "Фулхэм" проиграл "Саутгемптону" в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
спорт, английская премьер-лига (апл), саутгемптон, фулхэм, чемпионшип, кубок англии
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Саутгемптон, Фулхэм, Чемпионшип, Кубок Англии
"Фулхэм" проиграл "Саутгемптону" в матче Кубка Англии по футболу

"Фулхэм" проиграл "Саутгемптону" в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу

Футболисты "Фулхэма"
Футболисты Фулхэма
© Соцсети "Фулхэма"
Футболисты "Фулхэма". Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Лондонский "Фулхэм" проиграл "Саутгемптону" в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча прошла в Лондоне и завершилась победой "Саутгемптона" со счетом 1:0. Мяч забил Росс Стюарт, реализовавший пенальти на первой добавленной ко второму тайму минуте.
Соперник "Саутгемптона" по четвертьфинальной стадии определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 9 марта.
"Саутгемптон" занимает восьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа. "Фулхэм" идет десятым в Английской премьер-лиге (АПЛ).
"Крылья Советов" обыграли "Динамо" из Махачкалы в матче РПЛ
Вчера, 16:27
 
Футбол Спорт АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу) Саутгемптон Фулхэм Чемпионшип 2025-2026 Кубок Англии
 
