ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота "Локомотива" в 19-м туре РПЛ

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) сочла, что арбитр Рафаэль Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота московского "Локомотива" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода", сообщается на сайте РФС.
28 февраля "Локомотив" на своем поле обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:1. В конце первого тайма Шафеев удалил с поля нападающего железнодорожников Александра Руденко после двух предупреждений, а на 69-й минуте назначил пенальти в ворота столичного клуба. Позже железнодорожники обратились в ЭСК РФС с просьбой оценить эпизоды матча, включая момент неудаления полузащитника "Нижнего Новгорода" Алекса Сарфо за контакт с Алексеем Батраковым на 39-й минуте.
ЭСК установила, что в эпизоде с назначением пенальти Сергей Пиняев не нарушал правила при борьбе за мяч с Максимом Шнапцевым. Система видеоассистента арбитра (VAR) неправильно оценила ситуацию и ошибочно пригласила судью к монитору. В комиссии подчеркнули, что правильным решением было бы продолжить игру.
В то же время ЭСК признала верным решение не удалять Сарфо, так как его контакт с коленом соперника был оценен как безрассудный, а не грубый. При этом Шафеев должен был зафиксировать нарушение и вынести игроку предупреждение за безрассудное поведение.
Кроме того, комиссия признала правильными решения судей в других матчах 19-го тура РПЛ. Так, Иван Абросимов корректно назначил пенальти в ворота казанского "Рубина" на 22-й минуте игры с махачкалинским "Динамо" (1:2), Антон Фролов верно удалил игрока "Ростова" Илью Ваханию на 95-й минуте матча с "Краснодаром" (2:1), а Андрей Прокопов правильно отменил гол "Оренбурга" в игре с "Акроном" (2:0) на 36-й минуте, назначил пенальти в ворота тольяттинской команды на 66-й минуте и не назначил 11-метровые удары в ворота "Оренбурга" на 74-й и 76-й минутах.