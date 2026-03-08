Рейтинг@Mail.ru
ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота "Локомотива" в 19-м туре РПЛ
Футбол
 
12:46 08.03.2026
ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота "Локомотива" в 19-м туре РПЛ
ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота "Локомотива" в 19-м туре РПЛ
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) сочла, что арбитр Рафаэль Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота московского РИА Новости Спорт, 08.03.2026
футбол
спорт
александр руденко
алексей батраков
сергей пиняев
нижний новгород
оренбург
российская премьер-лига (рпл)
спорт, александр руденко, алексей батраков, сергей пиняев, нижний новгород, оренбург, российская премьер-лига (рпл), локомотив (москва)
ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота "Локомотива" в 19-м туре РПЛ

ЭСК посчитала ошибочным пенальти в ворота "Локомотива" в матче 19-го тура РПЛ

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) сочла, что арбитр Рафаэль Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота московского "Локомотива" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода", сообщается на сайте РФС.
28 февраля "Локомотив" на своем поле обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:1. В конце первого тайма Шафеев удалил с поля нападающего железнодорожников Александра Руденко после двух предупреждений, а на 69-й минуте назначил пенальти в ворота столичного клуба. Позже железнодорожники обратились в ЭСК РФС с просьбой оценить эпизоды матча, включая момент неудаления полузащитника "Нижнего Новгорода" Алекса Сарфо за контакт с Алексеем Батраковым на 39-й минуте.
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Балтика (Калининград) - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Правильные офсайдные линии": ЭСК не нашла проблемы в отмене гола "Балтики"
Вчера, 12:00
ЭСК установила, что в эпизоде с назначением пенальти Сергей Пиняев не нарушал правила при борьбе за мяч с Максимом Шнапцевым. Система видеоассистента арбитра (VAR) неправильно оценила ситуацию и ошибочно пригласила судью к монитору. В комиссии подчеркнули, что правильным решением было бы продолжить игру.
В то же время ЭСК признала верным решение не удалять Сарфо, так как его контакт с коленом соперника был оценен как безрассудный, а не грубый. При этом Шафеев должен был зафиксировать нарушение и вынести игроку предупреждение за безрассудное поведение.
Кроме того, комиссия признала правильными решения судей в других матчах 19-го тура РПЛ. Так, Иван Абросимов корректно назначил пенальти в ворота казанского "Рубина" на 22-й минуте игры с махачкалинским "Динамо" (1:2), Антон Фролов верно удалил игрока "Ростова" Илью Ваханию на 95-й минуте матча с "Краснодаром" (2:1), а Андрей Прокопов правильно отменил гол "Оренбурга" в игре с "Акроном" (2:0) на 36-й минуте, назначил пенальти в ворота тольяттинской команды на 66-й минуте и не назначил 11-метровые удары в ворота "Оренбурга" на 74-й и 76-й минутах.
Игрок ФК Ростов Виктор Мелехин и главный судья Рафаэль Шафеев (справа) - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Мажичу пришлось оправдываться за работу судей в 19-м туре РПЛ
Вчера, 11:52
 
Футбол Спорт Александр Руденко Алексей Батраков Сергей Пиняев Нижний Новгород Оренбург РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Локомотив (Москва)
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
