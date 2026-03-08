ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота "Локомотива" в 19-м туре РПЛ

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) сочла, что арбитр Рафаэль Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота московского "Локомотива" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода", сообщается на сайте РФС.

В то же время ЭСК признала верным решение не удалять Сарфо, так как его контакт с коленом соперника был оценен как безрассудный, а не грубый. При этом Шафеев должен был зафиксировать нарушение и вынести игроку предупреждение за безрассудное поведение.