Две мощные драки и прокаты Валиевой: КХЛ вернулась в Китай. Как это было

Континентальная хоккейная лига вернулась к формату проведения вынесенных матчей. В рамках KHL World Games "Шанхайские драконы" впервые сыграли в Шанхае и сделали шаг к скорому переезду в Китай. О том, как прошли игры в Поднебесной, — в обзоре РИА Новости Спорт.

Продолжение классной традиции

Шанхай стал седьмым городом, который принял матч в рамках KHL World Games. Проект, запущенный лигой в сезоне-2018/19, ранее затронул такие города, как Вена, Цюрих, Давос, Таллин, Дубай и Ташкент. При этом Шанхай в этом списке выделяется как город, где до этого уже проходили матчи КХЛ — " Куньлунь Ред Стар" еще задолго до переименования и до коронавирусной пандемии принимал своих соперников не только в Пекине, но и в том числе в Шанхае.

Последний раз клуб из Китая играл фактически дома в январе 2020 года, после чего из-за коронавирусных ограничений и остальных проблем с логистикой "Куньлунь" и ныне "Шанхайские драконы" стали проживать в России — пять лет в Московской области, а затем и в Санкт-Петербурге. Спустя более чем две тысячи дней китайская команда наконец-то сыграла в Китае.

Возвращение в Китай

Матчи в рамках KHL World Games против " Сибири " и " Барыса " стали для "Шанхайских драконов" подготовительными для полноценного переезда в Шанхай. В клубе ожидают, что долгожданное возвращение и перебазирование в Китай состоится перед стартом сезона-2027/28.

« "Главное достижение - то, к чему многие относились со скепсисом, - мы вернули большой хоккей в Шанхай. Мы выполнили задачу-минимум. Итог большой работы, проведенной за год по формированию и переосмыслить. Мы преодолели средний уровень ожиданий среди местной аудитории и наших партнеров. В следующем сезоне мы намерены лучше прогреть местную аудиторию, а сезон-2027/28 начать здесь. Детальная карта по переезду должна быть подготовлена по итогам этим матчам. Мы на ставим перед собой цель понять, какой здесь рынок. Мы должны сформировать аудиторию, которая будет заинтересована в нашем возвращении. Методы для этого не являются новыми. Люди привыкли к шоу. Мы видели реакцию на силовые приемы, столкновения, драки были ей рады", — заявил генеральный директор "Шанхайских драконов" Сергей Белых.

Арена с непривычными условиями

Среди спортивных объектов в Шанхае наиболее подходящим для участия в КХЛ "драконы" выбрали арену Oriental Sports Center. Она же — шанхайский спортивный центр "Восток". В 2012 году этот стадион принимал чемпионат мира по шорт-треку, в 2014-м мировое первенство по водным видам спорта, а еще годом позднее — чемпионат мира по фигурному катанию, на котором золотую медаль в женском одиночном катании выиграла Елизавета Туктамышева

Отличительной особенностью этой арены на матчах KHL World Games стала непосредственно ледовая площадка. Ее размер составил 61х30. Бывалые российские болельщики к играм на такой большой площадке отнеслись с некоторой ностальгией и задались вопросом "Как мы раньше смотрели хоккей на таком огромном аэродроме?" "Шанхайские драконы", чей состав преимущественно состоит из североамериканских игроков во главе с канадским тренером, напротив, не были готовы к таким условиям.

« "Как говорится, вернулись к старым стандартам. Большой аэродром. Придется много держать шайбу, контролировать ее — как в старые-добрые времена, когда играла советская сборная, наша знаменитая Красная Машина", — отмечал главный тренер "Сибири" Ярослав Люзенков.

Факт проблемы площадки нестандартного размера президент КХЛ Алексей Морозов отмечал еще за месяц до проведения KHL World Games. Тогда глава лиги заявил, что в плане организации двух вынесенных игр КХЛ пошла навстречу "Шанхайским драконам" и позволила им немного отойти от технического регламента. Когда же клуб полноценно переедет в Шанхай, "драконы" будут обязаны подготовить лед, соответствующий правилам лиги.

« "Вряд ли игра состоялась бы, если бы мы искали другую площадку. Мы благодарны лиге за то, что нам пошли навстречу. Да, для китайцев это не так заметно. Но для нас это был экстренный вариант. При полноценном же переезде клуба в Шанхай мы подготовим площадку, которая соответствует стандартам КХЛ", - подчеркнул Сергей Белых.

Большая площадка подразумевает удар по результативности, ведь на таком льду гораздо проще обороняться. Матч "Шанхайские драконы" — "Сибирь" это подтвердил — команды на двоих забросили три шайбы, а новосибирцы победили с минимальным перевесом. При этом вторая игра — между "драконами" и "Барысом" — полностью превзошла ожидания: только за первый период соперники забросили суммарно семь шайб, а сама встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу астанинцев и с хет-триком Майка Веккьоне.

Что касается посещаемости, то ее суммарный показатель составил почти 12 тысяч зрителей. Первый матч собрал 4352 человек, второй — 7558 зрителей. Неплохие цифры, если учитывать тот факт, что на 18-тысячной арене доступны были только порядка семь тысяч мест. Матчи носили тестовый характер, и в связи с организационными моментами "драконы" и КХЛ были вынуждены сократить вместимость, закрыв верхний ярус.

Реакция Китая

В одно время попыткам сделать хоккей популярным видом спорта в Китае было уделено повышенное внимание. Когда на Олимпийских играх в Пекине планировалось участие игроков Национальной хоккейной лиги , в качестве посла был призван сам Александр Овечкин . Однако после Игр-2022 этот процесс не просто встал на паузу, а сошел на нет. Хоккей как вид спорта не обрел популярности в Китае. Низкий уровень понимания игры китайскими болельщиками был очевиден, местная публика в Шанхае не совсем понимала, за чем им нужно следить, но вместе с этим пребывала в состоянии культурного шока после каждого силового приема, стычек и даже драк в обоих матчах. Так, в игре "Шанхайских драконов" с "Сибирью" в рукопашной сошлись Джейк Бишофф и Энди Андреофф , а во встрече хозяев с "Барысом" силами померились Уайатт Калинюк с Алиханом Асетовым

Тем примечательнее выглядит тот факт, что китайские власти до проведения KHL World Games в Шанхае обращались в КХЛ с просьбой исключить вероятность возникновения кулачных поединков во время игры.

« "Знали, что могло быть больше проблем с организацией матчей. Были даже разговоры о том, чтобы запретить драки в играх. Мы объяснили китайской стороне, что драки в хоккее бывают и что за это следуют наказания", — отметил президент КХЛ Алексей Морозов.

Выступление Валиевой

Бруклин Нетс" Руководство "Шанхайских драконов" не скрывает, что старается привлечь китайского зрителя на трибуны сегодня не спортивными результатами, а интерактивом и элементами шоу. Так, клуб учел высокую популярность баскетбола в Китае и в рекламе KHL World Games в Шанхае задействовал российского игрока клуба НБА Егора Демина и президента Федерации баскетбола России Андрея Кириленко

Еще одним отличительным моментом игр в Шанхае стало выступление Камилы Валиевой, показавшей свой прокат перед каждым из матчей. Уровень ее узнаваемости в Поднебесной зашкаливает. Гендиректор "драконов" Сергей Белых в разговоре с РИА Новости даже отметил, что Валиеву в аэропору Шанхая встречали сотни фанатов. Многие из них уже на ледовой арене искали любую возможность, чтобы взять автограф у Камилы, которую практически в каждую коммерческую паузу в игре показывали на медиакубе.