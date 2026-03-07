Рейтинг@Mail.ru
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Кельн" - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:34 07.03.2026 (обновлено: 22:39 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/borussija-2079294785.html
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Кельн"
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Кельн" - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Кельн"
Дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Кёльн" в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T22:34:00+03:00
2026-03-07T22:39:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат испании по футболу
боруссия (дортмунд)
кельн (футбол)
байер 04
серу гирасси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026670147_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_8100c122f8adb0c1b8c695d07f59cf3d.jpg
https://ria.ru/20260307/bavariya-2079158010.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026670147_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_9a027404ac7c199b2f57390a3642ef74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, чемпионат испании по футболу, боруссия (дортмунд), кельн (футбол), байер 04, серу гирасси
Футбол, Спорт, Чемпионат Испании по футболу, Боруссия (Дортмунд), Кельн (футбол), Байер 04, Серу Гирасси
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Кельн"

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Кельн" в матче чемпионата Германии по футболу

© Фото : Пресс-служба "Боруссии"Футболисты "Боруссии"
Футболисты Боруссии - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : Пресс-служба "Боруссии"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Кёльн" в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Кельне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Серу Гирасси (16-я минута) и Максимилиан Байер (60). У "Кельна" отличился Якуб Каминьский (88).
Бундеслига
07 марта 2026 • начало в 20:30
Завершен
Кельн
1 : 2
Боруссия Д
88‎’‎ • Якуб Каминьский
16‎’‎ • Серу Гирасси
(Максимилиан Байер)
60‎’‎ • Максимилиан Байер
(Юлиан Брандт)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В конце первого тайма красную карточку за грубую игру получил защитник хозяев Джамай Симпсон-Пьюзи. Он был удален впервые во взрослой карьере.
"Боруссия", набрав 55 очков, идет на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги и на 11 баллов отстает от "Баварии". "Кёльн" с 24 очками располагается на 13-й строчке.
В следующем туре "Боруссия" 14 марта на своем поле сыграет с "Аугсбургом", "Кёльн" в этот же день на выезде встретится с "Гамбургом".
Результаты остальных матчей дня:
"Вольфсбург" - "Гамбург" - 1:2;
"Майнц" - "Штутгарт" - 2:2;
"Лейпциг" - "Аугсбург" - 2:1;
"Фрайбург" - "Байер" - 3:3;
"Хайденхайм" - "Хоффенхайм" - 2:4.
Луис Диас - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Бавария" разгромила менхенгладбахскую "Боруссию" в Бундеслиге
Вчера, 00:50
 
ФутболСпортЧемпионат Испании по футболуБоруссия (Дортмунд)Кельн (футбол)Байер 04Серу Гирасси
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала