Дортмундская "Боруссия" обыграла "Кельн"

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Кёльн" в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.

В конце первого тайма красную карточку за грубую игру получил защитник хозяев Джамай Симпсон-Пьюзи. Он был удален впервые во взрослой карьере.