Дортмундская "Боруссия" обыграла "Кельн"

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Кёльн" в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Кельне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Серу Гирасси (16-я минута) и Максимилиан Байер (60). У "Кельна" отличился Якуб Каминьский (88).
07 марта 2026 • начало в 20:30
Завершен
88’ • Якуб Каминьский
16’ • Серу Гирасси
60’ • Максимилиан Байер
В конце первого тайма красную карточку за грубую игру получил защитник хозяев Джамай Симпсон-Пьюзи. Он был удален впервые во взрослой карьере.
"Боруссия", набрав 55 очков, идет на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги и на 11 баллов отстает от "Баварии". "Кёльн" с 24 очками располагается на 13-й строчке.
В следующем туре "Боруссия" 14 марта на своем поле сыграет с "Аугсбургом", "Кёльн" в этот же день на выезде встретится с "Гамбургом".
Результаты остальных матчей дня:
"Вольфсбург" - "Гамбург" - 1:2;
"Лейпциг" - "Аугсбург" - 2:1;
"Хайденхайм" - "Хоффенхайм" - 2:4.