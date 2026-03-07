Хет-трик Барабанова и дубль Семенова помогли "Ак Барсу" победить в игре КХЛ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Казани завершилась победой хозяев со счетом 6:3 (2:1, 3:1, 1:1). В составе "Ак Барса" хет-трик оформил Александр Барабанов (13, 31, 58-я минуты), дублем отметился Кирилл Семенов (6, 37), еще одну шайбу забросил Алексей Пустозеров (34). У "Сибири" отличились Энди Андреофф (19) и Тэйлор Бек (29, 49).
07 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
05:14 • Кирилл Семенов
12:58 • Александр Барабанов
10:59 • Александр Барабанов
13:50 • Алексей Пустозеров
16:21 • Кирилл Семенов
17:15 • Александр Барабанов
18:11 • Энди Андреофф
(Тэйлор Бек, Егор Аланов)
08:13 • Тэйлор Бек
(Егор Аланов, Anton Kosolapov)
08:29 • Тэйлор Бек
(Anton Kosolapov, Егор Аланов)
Бек также отметился голевым пасом. 34-летний канадский нападающий набрал 400 очков (131 гол + 269 передач) в КХЛ с учетом плей-офф. Для достижения этой отметки ему понадобилось 514 матчей.
"Ак Барс", набрав 86 очков, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Сибирь" с 60 баллами идет восьмой.
В следующем матче "Ак Барс" примет московский "Спартак" 10 марта. "Сибирь" днем ранее встретится с омским "Авангардом" на льду соперника.