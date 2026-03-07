Рейтинг@Mail.ru
"Реал Сосьедад" с Захаряном уступил "Атлетико" в матче чемпионата Испании
Футбол
 
22:37 07.03.2026
"Реал Сосьедад" с Захаряном уступил "Атлетико" в матче чемпионата Испании
Мадридский "Атлетико" одержал победу над "Реал Сосьедад" в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
https://ria.ru/20260307/real-2079159852.html
спорт, микель оярсабаль, чемпионат испании по футболу, николас гонсалес, александер серлот, атлетико (мадрид), осасуна, реал сосьедад, карлос солер
Футбол, Спорт, Микель Оярсабаль, Чемпионат Испании по футболу, Николас Гонсалес, Александер Серлот, Атлетико (Мадрид), Осасуна, Реал Сосьедад, Карлос Солер
"Реал Сосьедад" с Захаряном уступил "Атлетико" в матче чемпионата Испании

Арсен Захарян
Арсен Захарян
© Соцсети сборной России
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" одержал победу над "Реал Сосьедад" в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе "Атлетико" дубль оформил Николас Гонсалес (67-я и 81-я минуты), мяч также забил Александер Сёрлот (5). У "Реал Сосьедад" отличились Карлос Солер (9) и Микель Оярсабаль (68).
Чемпионат Испании по футболу
07 марта 2026 • начало в 20:30
Завершен
Атлетико Мадрид
3 : 2
Реал Сосьедад
05‎’‎ • Александер Серлот
(Хосе Хименес)
67‎’‎ • Николас Гонсалес
(Антуан Гризманн)
81‎’‎ • Николас Гонсалес
(Маттео Руггери)
09‎’‎ • Карлос Солер
(Лука Сучич)
68‎’‎ • Микель Ойарсабаль
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте.
"Атлетико" одержал третью подряд победу в чемпионате Испании. Мадридская команда, набрав 54 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. "Реал Сосьедад" с 35 баллами располагается на восьмом месте.
В следующем туре "Атлетико" 14 марта примет "Хетафе", днем позднее "Реал Сосьедад" дома сыграет с "Осасуной".

Футбол Спорт Микель Оярсабаль Чемпионат Испании по футболу Николас Гонсалес Александер Серлот Атлетико (Мадрид) Осасуна Реал Сосьедад Карлос Солер
 
Заголовок открываемого материала