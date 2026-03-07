https://ria.ru/20260307/atletiko-2079295133.html
"Реал Сосьедад" с Захаряном уступил "Атлетико" в матче чемпионата Испании
Мадридский "Атлетико" одержал победу над "Реал Сосьедад" в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
футбол
спорт
микель оярсабаль
чемпионат испании по футболу
николас гонсалес
александер серлот
атлетико (мадрид)
осасуна
спорт, микель оярсабаль, чемпионат испании по футболу, николас гонсалес, александер серлот, атлетико (мадрид), осасуна, реал сосьедад, карлос солер
Футбол, Спорт, Микель Оярсабаль, Чемпионат Испании по футболу, Николас Гонсалес, Александер Серлот, Атлетико (Мадрид), Осасуна, Реал Сосьедад, Карлос Солер
