"Сорит деньгами": Ловчев дал "Спартаку" совет по выбору тренера

"Даже при таком крупном счете, игра проходила равно. Мне в глаза бросается одна вещь: "Спартак" довольно много в последнее время покупал атакующих игроков, а в обороне - пожар. Это очень большая проблема. Но хочу отметить настрой "Динамо": начиная с тренера, который носился вокруг поля, когда голы забивали, игроки наполучали карточек. И он (настрой - прим.) превалировал над тем, как это было у "Спартака". Видимо, тренер, который недавно пришел в "Спартак", еще не знает, что главное дерби страны именно "Спартак" - "Динамо" - и настрой должен быть соответствующий", - добавил он.