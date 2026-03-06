Рейтинг@Mail.ru
"Сорит деньгами": Ловчев дал "Спартаку" совет по выбору тренера
06.03.2026
"Сорит деньгами": Ловчев дал "Спартаку" совет по выбору тренера
Руководство московского футбольного клуба "Спартак" сорит деньгами, приглашая иностранных тренеров, в то время как нужно просто довериться молодому специалисту...
россия, ссср, евгений ловчев, карлос карседо, унаи эмери, спартак москва, динамо москва, сочи, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Россия, СССР, Евгений Ловчев, Карлос Карседо, Унаи Эмери, Спартак Москва, Динамо Москва, Сочи, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Сорит деньгами": Ловчев дал "Спартаку" совет по выбору тренера

Ловчев: "Спартак" сорит деньгами, а надо взять молодого тренера из России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕвгений Ловчев
Евгений Ловчев - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Евгений Ловчев. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" сорит деньгами, приглашая иностранных тренеров, в то время как нужно просто довериться молодому специалисту из России, заявил РИА Новости чемпион СССР в составе "красно-белых" Евгений Ловчев.
"Спартак" в четверг на выезде потерпел разгромное поражение от "Динамо" (2:5) в первом полуфинальном матче пути РПЛ Кубка России. Эта игра стала второй для испанца Хуана Карлоса Карседо, который возглавил "красно-белых" в январе. В первой игре РПЛ после зимней паузы московская команда обыграла "Сочи" (3:2).
Кубок России по футболу
05 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
Динамо Москва
5 : 2
Спартак Москва
05‎’‎ • Муми Нгамалё
(Бителло)
67‎’‎ • Муми Нгамалё
70‎’‎ • David Ricardo
73‎’‎ • Константин Тюкавин
(Ярослав Гладышев)
83‎’‎ • Максим Осипенко
(Бителло)
30‎’‎ • Манфред Угальде
(Роман Зобнин)
Кристофер Мартинс
Календарь Турнирная таблица История встреч
"По большому счету все ждали, как будет выглядеть "Спартак" с новым тренером, - и вот мы увидели. И сразу возникает вопрос – может, хватит иностранных тренеров везти и говорить, что они такие великие? Может, стоит довериться своим молодым тренерам? Тот же Талалаев показывает, что, когда доверяют молодому русскому тренеру, и успехи хорошие. Все везут-везут… "Спартак" сорит деньгами и приглашает непонятных людей, которые приезжают только денег заработать, но никак не болеют за "Спартак". Главная заслуга этого тренера была одна – он когда-то работал с Унаи Эмери. Но так быть не должно", - сказал Ловчев.
Известный в прошлом защитник отметил, что "Спартаку" необходимо наладить игру в обороне.
"Даже при таком крупном счете, игра проходила равно. Мне в глаза бросается одна вещь: "Спартак" довольно много в последнее время покупал атакующих игроков, а в обороне - пожар. Это очень большая проблема. Но хочу отметить настрой "Динамо": начиная с тренера, который носился вокруг поля, когда голы забивали, игроки наполучали карточек. И он (настрой - прим.) превалировал над тем, как это было у "Спартака". Видимо, тренер, который недавно пришел в "Спартак", еще не знает, что главное дерби страны именно "Спартак" - "Динамо" - и настрой должен быть соответствующий", - добавил он.
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Тренер "Динамо" высказался о победе над "Спартаком"
Вчера, 00:24
 
