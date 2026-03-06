Пропустивший пять мячей вратарь "Спартака" принес извинения болельщикам

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Максименко принес извинения болельщикам "красно-белых" за разгромное поражение от столичного "Динамо" в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России.
"У меня нет ответа, что сегодня было. Хочется извиниться за сегодняшнюю игру перед теми, кто пришел на стадион и был у экранов. У нас нет оправданий. К счастью, у нас есть вторая игра, где мы будем прилагать усилия, чтобы исправить ситуацию", - приводятся слова Максименко в Telegram-канале "Спартака".
В понедельник "Спартак" одержал гостевую победу над "Сочи" (3:2) в матче 19-го тура чемпионата России. Матч должен был пройти в Сочи в воскресенье, однако после объявления в городе тревоги из-за угрозы атаки БПЛА он был сначала отложен на более позднее время, а затем перенесен на 2 марта.
"Лишний день в Сочи - это не оправдание. Сегодня мы сыграли плохо и проиграли. Хочу извиниться перед болельщиками. В дерби недопустимо играть так. Реально ли отыграть три гола в ответном матче? Реально. Это нужно сделать", - цитирует "Спартак" слова капитана команды Романа Зобнина.