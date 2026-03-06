Пропустивший пять мячей вратарь "Спартака" принес извинения болельщикам

«

"У меня нет ответа, что сегодня было. Хочется извиниться за сегодняшнюю игру перед теми, кто пришел на стадион и был у экранов. У нас нет оправданий. К счастью, у нас есть вторая игра, где мы будем прилагать усилия, чтобы исправить ситуацию", - приводятся слова Максименко в Telegram-канале "Спартака".