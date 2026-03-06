Рейтинг@Mail.ru
Пропустивший пять мячей вратарь "Спартака" принес извинения болельщикам
Футбол
 
00:20 06.03.2026
Пропустивший пять мячей вратарь "Спартака" принес извинения болельщикам
Пропустивший пять мячей вратарь "Спартака" принес извинения болельщикам - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Пропустивший пять мячей вратарь "Спартака" принес извинения болельщикам
Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Максименко принес извинения болельщикам "красно-белых" за разгромное поражение от столичного "Динамо"... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
https://ria.ru/20260305/spartak-2078877746.html
https://ria.ru/20260305/glushakov-2078875831.html
Спорт, Футбол, Александр Максименко, Роман Зобнин, Спартак Москва, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
Пропустивший пять мячей вратарь "Спартака" принес извинения болельщикам

Вратарь "Спартака" Максименко извинился перед болельщиками за проигрыш "Динамо"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Максименко принес извинения болельщикам "красно-белых" за разгромное поражение от столичного "Динамо" в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России.
Встреча прошла в четверг на стадионе "Динамо" и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Ответная игра пройдет на поле "Спартака" 18 марта.
Тренер "Спартака" взял на себя вину за разгромное поражение от "Динамо"
"У меня нет ответа, что сегодня было. Хочется извиниться за сегодняшнюю игру перед теми, кто пришел на стадион и был у экранов. У нас нет оправданий. К счастью, у нас есть вторая игра, где мы будем прилагать усилия, чтобы исправить ситуацию", - приводятся слова Максименко в Telegram-канале "Спартака".
В понедельник "Спартак" одержал гостевую победу над "Сочи" (3:2) в матче 19-го тура чемпионата России. Матч должен был пройти в Сочи в воскресенье, однако после объявления в городе тревоги из-за угрозы атаки БПЛА он был сначала отложен на более позднее время, а затем перенесен на 2 марта.
"Лишний день в Сочи - это не оправдание. Сегодня мы сыграли плохо и проиграли. Хочу извиниться перед болельщиками. В дерби недопустимо играть так. Реально ли отыграть три гола в ответном матче? Реально. Это нужно сделать", - цитирует "Спартак" слова капитана команды Романа Зобнина.
Вчера, 23:23
 
Футбол
 
