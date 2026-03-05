ЦСКА начал расследование после обвинения фанатов в расизме "Краснодаром"

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА начал внутреннее расследование инцидента с болельщиками на трибунах во время матча полуфинала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара", сообщается в Telegram-канале столичного футбольного клуба.
В среду ЦСКА на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 3:1. После матча капитан гостей Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении в адрес нападающего "быков" Джона Кордобы. Позднее "Краснодар" заявил, что обратился в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу возможного расистского поведения болельщиков московского клуба.
"Клуб запустил внутреннее расследование, задачей которого является анализ любых доступных видеозаписей трибун - от технических камер и трансляционных до частных кадров и съемок представителей СМИ. Нами уже было просмотрено огромное количество материалов и опрошено много потенциальных свидетелей: от сотрудников по работе с болельщиками до стюардов и представителей медиа, работавших в зоне Трибуны А. Мы обязательно доведем до конца наше расследование по итогам заявления коллег, и вне зависимости от разбирательств со стороны КДК в случае обнаружения отдельных эпизодов неподобающего поведения виновные будут наказаны по всей строгости", - говорится в заявлении ЦСКА.
"ПФК ЦСКА категорически осуждает любые проявления расизма. ЦСКА уже много десятилетий является интернациональной командой, в которой чтут и уважают спортсменов любых национальностей, рас и вероисповеданий. Вся история клуба и непосредственно вчерашняя игра, где с капитанской повязкой вышел Мойзес, это подтверждают. А менее года назад Вагнер Лав, Чиди Одиа, Клод Макелеле и Дидье Дрогба стали главными участниками гала-матча в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА. Нам удивительно, что ЦСКА с учетом вышеизложенного должен высказываться по теме расизма, но обвинения со стороны ФК "Краснодар" озвучены серьезные. Однако на данный момент они не имеют под собой никакой фактической основы: сейчас у нас нет представления о том, что и когда было услышано игроками соперника. К сожалению, выступавшие спикеры не дали вводных", - сообщает клуб.
Ответная встреча команд состоится в Краснодаре 17 марта.