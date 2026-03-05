Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА начал расследование после обвинения фанатов в расизме "Краснодаром" - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Футбол
 
19:51 05.03.2026 (обновлено: 20:07 05.03.2026)
ЦСКА начал расследование после обвинения фанатов в расизме "Краснодаром"
ЦСКА начал расследование после обвинения фанатов в расизме "Краснодаром"
Московский ЦСКА начал внутреннее расследование инцидента с болельщиками на трибунах во время матча полуфинала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара",... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
спорт, краснодар, эдуард сперцян, джон кордоба, мойзес, краснодар, пфк цска, российский футбольный союз (рфс), российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
ЦСКА начал расследование после обвинения фанатов в расизме "Краснодаром"

© Фото : Пресс-служба ПФК ЦСКАБолельщики ПФК ЦСКА
© Фото : Пресс-служба ПФК ЦСКА
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА начал внутреннее расследование инцидента с болельщиками на трибунах во время матча полуфинала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара", сообщается в Telegram-канале столичного футбольного клуба.
В среду ЦСКА на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 3:1. После матча капитан гостей Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении в адрес нападающего "быков" Джона Кордобы. Позднее "Краснодар" заявил, что обратился в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу возможного расистского поведения болельщиков московского клуба.
"Клуб запустил внутреннее расследование, задачей которого является анализ любых доступных видеозаписей трибун - от технических камер и трансляционных до частных кадров и съемок представителей СМИ. Нами уже было просмотрено огромное количество материалов и опрошено много потенциальных свидетелей: от сотрудников по работе с болельщиками до стюардов и представителей медиа, работавших в зоне Трибуны А. Мы обязательно доведем до конца наше расследование по итогам заявления коллег, и вне зависимости от разбирательств со стороны КДК в случае обнаружения отдельных эпизодов неподобающего поведения виновные будут наказаны по всей строгости", - говорится в заявлении ЦСКА.
"ПФК ЦСКА категорически осуждает любые проявления расизма. ЦСКА уже много десятилетий является интернациональной командой, в которой чтут и уважают спортсменов любых национальностей, рас и вероисповеданий. Вся история клуба и непосредственно вчерашняя игра, где с капитанской повязкой вышел Мойзес, это подтверждают. А менее года назад Вагнер Лав, Чиди Одиа, Клод Макелеле и Дидье Дрогба стали главными участниками гала-матча в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА. Нам удивительно, что ЦСКА с учетом вышеизложенного должен высказываться по теме расизма, но обвинения со стороны ФК "Краснодар" озвучены серьезные. Однако на данный момент они не имеют под собой никакой фактической основы: сейчас у нас нет представления о том, что и когда было услышано игроками соперника. К сожалению, выступавшие спикеры не дали вводных", - сообщает клуб.
Ответная встреча команд состоится в Краснодаре 17 марта.
Футбол Спорт Краснодар Эдуард Сперцян Джон Кордоба Мойзес Краснодар ПФК ЦСКА Российский футбольный союз (РФС) РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Кубок России по футболу
 
