ЦСКА начал расследование после обвинения фанатов в расизме "Краснодаром"

"Клуб запустил внутреннее расследование, задачей которого является анализ любых доступных видеозаписей трибун - от технических камер и трансляционных до частных кадров и съемок представителей СМИ. Нами уже было просмотрено огромное количество материалов и опрошено много потенциальных свидетелей: от сотрудников по работе с болельщиками до стюардов и представителей медиа, работавших в зоне Трибуны А. Мы обязательно доведем до конца наше расследование по итогам заявления коллег, и вне зависимости от разбирательств со стороны КДК в случае обнаружения отдельных эпизодов неподобающего поведения виновные будут наказаны по всей строгости", - говорится в заявлении ЦСКА.