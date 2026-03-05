Футболисты "Краснодара" сломали дверь в раздевалке стадиона ЦСКА

«

"Видео гостевой раздевалки на "ВЭБ Арене" 4 марта 2026 года в 23:00. По оставленной в раздевалке грязи вопросов нет - ожиданий других, к сожалению, и не было. Но двери зачем ломать, и при этом не сообщать принимающей стороне? Несолидно", - подписал видео Безуглов.