Футболисты "Краснодара" сломали дверь в раздевалке стадиона ЦСКА
Футбол
 
12:59 05.03.2026
Футболисты "Краснодара" сломали дверь в раздевалке стадиона ЦСКА
краснодар, пфк цска, кубок россии по футболу
Футбол, Краснодар, ПФК ЦСКА, Кубок России по футболу
Стадион ЦСКА
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Футболисты "Краснодара" сломали дверь в гостевой раздевалке стадиона московского ЦСКА после поражения от армейцев в первом полуфинальном матче пути РПЛ Кубка России.
В среду ЦСКА на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 3:1, уступая в один мяч после первой половины игры. Руководитель медицинского департамента команды Эдуард Безуглов опубликовал в Telegram-канале видео из гостевой раздевалки, на котором виден беспорядок, а также дыра в нижней части входной двери.
«
"Видео гостевой раздевалки на "ВЭБ Арене" 4 марта 2026 года в 23:00. По оставленной в раздевалке грязи вопросов нет - ожиданий других, к сожалению, и не было. Но двери зачем ломать, и при этом не сообщать принимающей стороне? Несолидно", - подписал видео Безуглов.
По итогам прошедшего матча главный арбитр встречи Алексей Сухой показал суммарно десять желтых карточек и одну красную. После матча капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении.
Ответная встреча между командами состоится в Краснодаре 17 марта. Победитель выйдет в финал пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва).
Логотип РПЛ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Wildberries не ведет переговоры с РПЛ о титульном спонсорстве
Футбол Краснодар ПФК ЦСКА Кубок России по футболу
 
