https://ria.ru/20260305/futbol-2078806784.html
Экс-игрок "Спартака" оценил значимость матчей с "Динамо" в Кубке России
Экс-игрок "Спартака" оценил значимость матчей с "Динамо" в Кубке России - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Экс-игрок "Спартака" оценил значимость матчей с "Динамо" в Кубке России
Бывший защитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Федор Кудряшов в разговоре с РИА Новости предположил, что противостояние "красно-белых" со... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T16:53:00+03:00
2026-03-05T16:53:00+03:00
2026-03-05T17:35:00+03:00
футбол
спорт
россия
фёдор кудряшов
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113709/39/1137093986_0:0:2841:1598_1920x0_80_0_0_c978f9b81410c5ad5485ff2228a95617.jpg
https://ria.ru/20260301/stepashin-2077671021.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html