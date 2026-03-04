Рейтинг@Mail.ru
"Ливерпуль" проиграл последней команде чемпионата Англии
Футбол
 
01:17 04.03.2026
"Ливерпуль" проиграл последней команде чемпионата Англии
"Ливерпуль" проиграл последней команде чемпионата Англии
"Ливерпуль" проиграл "Вулверхэмптону" в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
футбол
спорт
мохамед салах
ливерпуль
вулверхэмптон
английская премьер-лига (апл)
Новости
спорт, мохамед салах, ливерпуль, вулверхэмптон, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Мохамед Салах, Ливерпуль, Вулверхэмптон, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Ливерпуль" проиграл последней команде чемпионата Англии

"Ливерпуль" проиграл "Вулверхэмптону", идущему последним в АПЛ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Ливерпуль" проиграл "Вулверхэмптону" в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых забили Родригу Гомеш (78-я минута) и Андре (90+4). В составе чемпионов Англии отличился Мохамед Салах (83).
Английская премьер-лига (АПЛ)
03 марта 2026 • начало в 23:15
Завершен
Вулверхэмптон
2 : 1
Ливерпуль
78‎’‎ • Родриго Гомес
(Толуваласе Арокодаре)
90‎’‎ • Андре
(Джексон Чачуа)
83‎’‎ • Мохамед Салах
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ливерпуль" (48 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Вулверхэмптон" (16) одержал вторую победу подряд и располагается на последней, 20-й строчке.
В 30-м туре "Ливерпуль" примет "Тоттенхэм" 15 марта, "Вулверхэмптон" на следующий день в гостях сыграет с "Брентфордом".
Футбол
 
